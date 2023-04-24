"Ребят, это не ваша война": МИД высказался о вступившем в ЧВК "Вагнер" казахстанце

Военный с автоматом. Иллюстративное фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства высказался о вступлении казахстанца в ряды ЧВК "Вагнер", передает корреспондент NUR.KZ.

"Гражданин РК вступил в ряды ЧВК "Вагнер" по собственному желанию. Естественно, мне хотелось бы предупредить, что все граждане, которые намерены или думают пойти вступить в ряды, – им грозит от 5 до 9 лет тюрьмы", – отметил Айбек Смадияров.

При этом он добавил, что там "нет никакой романтики, как они себе представляют".

"Хочу сказать, ребят, это не ваша война. Будьте осторожны, думайте о своих родных. Все вы взрослые люди, и этот парень тоже совершеннолетний. Очень жаль, конечно. Мы помогаем, с родителями на связи, направили все соответствующие запросы в компетентные органы РФ. Информацию проверяем, и, естественно, по мере возможности будем оказывать полное, содействие. Но нужно учесть, что при возвращении в Казахстан он будет уголовно преследоваться", – резюмировал он.

Добавим, что согласно статье 172 Уголовного кодекса РК, умышленное неправомерное участие гражданина Республики Казахстан в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества наказывается лишением свободы на срок от 5 до 9 лет.

Напомним, казахстанец, учившийся в университете в Томске, вступил в ЧВК "Вагнер".

Первоначально распространялась информация о том, что его якобы похитили в России, чтобы отправить на войну в Украину. Но позже в МИД РК сообщили, что, по имеющимся данным, молодой человек добровольно подписал контракт с ЧВК.

Как пишет Deutsche Welle, частная военная компания (ЧВК) Вагнера или группа Вагнера – это неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2018050-rebyat-eto-ne-vasha-voyna-mid-obratilsya-k-kazahstantsam-posle-sluchaya-s-vstupivshim-v-chvk-vagner-studentom/