Все страны НАТО согласны принять Украину в альянс, заявил Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все члены альянса согласны с тем, что Украина в будущем должна стать членом организации, передает Sky News.

"Позвольте мне четко заявить, что законное место Украины – в евроатлантической семье. Законное место Украины – в НАТО", – заявил Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

По его словам, все союзники по НАТО согласились с этим.

Столтенберг также заявил, что сейчас большое внимание уделяется тому, чтобы Украина не проиграла в текущей войне.

Напомним, что вчера генсек НАТО впервые после начала войны в Украине прибыл в Киев.

Также вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что недопущение Украины в НАТО является одной из целей "спецоперации", в противном случае это создаст опасность для России, передает РИА Новости.

"Безусловно, потому что в противном случае это будет представлять собой серьезную, существенную опасность для нашей страны, для безопасности нашей страны", – заявил он.

НАТО (другие названия: Организация Североатлантического договора или Североатлантический альянс) – военный союз, первоначальной целью которого было создание противовеса советским войскам, размещенным в центральной и восточной Европе после Великой Отечественной войны. Такая информация приводится на сайте Британской энциклопедии.

С 2014 года генеральным секретарем НАТО является норвежский политик Йенс Столтенберг.

До поста генсека альянса Столтенберг дважды занимал пост премьер-министра Норвегии – с 2000 по 2001 год, а также с 2005 по 2013 год.

Членами НАТО являются 30 государств. Последней страной, вошедшей в состав организации в начале апреля, стала Финляндия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017762-vse-strany-nato-soglasny-prinyat-ukrainu-v-alyans-zayavil-stoltenberg/