Си Цзиньпин прилетел в Москву

Си Цзиньпин. Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Сегодня, 20 марта, председатель Китайской Народной Республики прибыл с государственным визитом в Москву. Завтра, как сообщили СМИ, состоится церемония официальной встречи с Путиным.

В Telegram-канале РИА Новости сообщили, что самолет с Си Цзиньпином сел во "Внуково". Новость также подтвердили журналисты ТАСС.

СМИ опубликовали кадры встречи лидера КНР во "Внуково".

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, церемония официальной встречи Путина с Си Цзиньпином начнется завтра в 15:00 по местному времени (18:00 по Астане), сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

Песков добавил, что оба лидера неминуемо затронут тему китайской мирной инициативы по Украине.

Ранее мы писали, что в ходе переговоров Си и Путина будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

Кроме того, запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене. Также состоится подписание ряда важных двусторонних документов.

За некоторое время до прибытия китайского лидера во "Внуково" был ажиотаж – в аэропорту собралось большое количество журналистов, стремящихся занять удобную позицию для съемки.

Кроме того, во "Внуково" был запечатлен рейс китайской делегации.

Напомним, что 10 марта стало известно, что Си Цзиньпина вновь переизбрали на должность председателя КНР – он стал первым председателем Китая в истории страны, избранным на третий пятилетний срок.

А в октябре прошлого года политика избрали в качестве главы Коммунистической партии Китая на третий срок.

Отметим, что Си Цзиньпин приедет в Москву в первый раз с начала российского вторжения в Украину 24 февраля – Путин пригласил китайского лидера в Россию во время онлайн-переговоров в конце прошлого года. Тогда, как сообщается, Си Цзиньпин в ответной речи на приглашение не отреагировал.

В начале февраля китайская сторона опубликовала план мирного урегулирования ситуации в Украине, состоящий из 12 пунктов, среди которых значатся такие пункты как уважение суверенитета всех стран и отказ от менталитета холодной войны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013645-si-tszinpin-priletel-v-moskvu/