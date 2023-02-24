МИД Китая ответил на критику плана по урегулированию ситуации в Украине

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Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал критические замечания по поводу представленного Пекином плана политического урегулирования ситуации в Украине. Его слова публикует РИА Новости.

В частности, он ответил на упреки в том, что в этих предложениях отсутствует "что-либо новое".

"Я думаю, что соответствующие лица распространяют какие-то необоснованные мнения, чтобы очернить Китай", — сказал дипломат.

Напомним, сегодня МИД Китая опубликовал план по урегулированию ситуации в Украине, состоящий из 12 пунктов:

уважение суверенитета всех стран;

отказ от "менталитета холодной войны";

прекращение военных действий;

возобновление мирных переговоров;

решение гуманитарного кризиса;

защита гражданского населения и военнопленных;

обеспечение безопасности атомных электростанций;

уменьшение стратегических рисков;

содействие экспорту зерна;

прекращение "односторонних санкций";

поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок;

содействие послевоенному восстановлению.

На план Китая уже отреагировали в Евросоюзе и НАТО.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС изучит предложенный Китаем план, но будет рассматривать его на фоне "дружбы Пекина и Москвы", пишет РБК.

"Китай встал на их сторону (России - прим. ред.), подписав, например, соглашение о неограниченной дружбе (с Россией - прим. ред.) прямо перед вторжением. Конечно, мы рассмотрим принципы, но мы рассмотрим их на фоне того, что Китай занял сторону Москвы", — заявила фон дер Ляйен.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя мирный план Китая, заявил, что к Пекину "нет большого доверия". Он также указал, что альянс не исключает поставок китайских вооружений в Россию, хотя официальных доказательств этого пока нет.

"Китай не должен этого делать, потому что это будет означать поддержку незаконной агрессии и нарушение международного права", — предостерег генсек.

Президент Польши Анджей Дуда в интервью польскому радио заявил, что представленные Китаем предложения по урегулированию и реакция властей в Киеве на этот шаг могут быть путем к миру.

"Это (мирный план Китая - прим. ред.) всегда может быть путем к миру, и я считаю очень разумным то, как ведут себя украинские власти, в частности президент Зеленский. Нельзя недооценивать такого великого партнера и такую великую силу, как Китай", — подчеркнул Дуда.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что Запад рад любым конструктивным предложениям по Украине, но усомнился, хочет ли Китай играть такую конструктивную роль.

Между тем, в Украине план Китая назвали неприемлемым.

"То есть, [Китай] хочет, чтобы мы уже садились за стол переговоров и о чем-то договаривались. Это неприемлемая позиция", - цитирует ТАСС главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

А в Государственной думе Российской Федерации план предложения Китая назвали позитивной политической декларацией, которая дает сигнал Западу о его виновности в кризисе. В частности, так заявил депутат Госдумы Олег Морозов, пишет РИА Новости.

"Это позитивная политическая декларация, которая направлена на снижение уровня международной напряженности и которая прямо дает сигнал Западу о его виновности в кризисе", - заявил Морозов.

Политик подчеркнул, что предложенный КНР план по урегулированию безусловно полезен.

"Что касается собственно украинского фактора, то здесь важны не формальные моменты (прекращение огня и прямые переговоры), а сущностные: о чем будут переговоры", - добавил депутат.

Именно в этом вопросе важна и нужна конструктивная позиция Китая, резюмировал российский депутат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010814-mid-kitaya-otvetil-na-kritiku-plana-po-uregulirovaniyu-situatsii-v-ukraine/