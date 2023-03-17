Си Цзиньпин посетит Россию на следующей неделе

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Sergei Bobylyov / Sputnik / AFP / Getty Images

Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в Россию с государственным визитом по приглашению президента Владимира Путина, сообщается в официальном новостном Telegram-канале Кремля.

"20-22 марта 2023 года по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с государственным визитом Россию посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин", – гласит сообщение Кремля.

Сообщается, что в ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

Кроме того, запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене. Также состоится подписание ряда важных двусторонних документов, гласит сообщение.

Новость о визите Си Цзиньпина в Россию подтвердила также китайская сторона. Соответствующее сообщение опубликовали на официальном сайте МИД КНР от лица спецпредставителя ведомства Хуа Чуньина.

"По приглашению президента Российской Федерации В. В. Путина председатель КНР Си Цзиньпин с 20 по 22 марта посетит Россию с государственным визитом", – говорится в сообщении.

10 марта стало известно, что Си Цзиньпина вновь переизбрали на должность председателя КНР. Таким образом, он стал первым председателем Китая в истории страны, избранным на третий пятилетний срок.

В октябре прошлого года политика избрали в качестве главы Коммунистической партии Китая на третий срок.

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, Си Цзиньпин родился в 1953 году в Фупине, провинция Шэньси. Его отцом был Си Чжунсюнь – соратник Мао Цзэдуна, занимавший в свое время пост заместителя премьер-министра Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013325-si-tszinpin-posetit-rossiyu-na-sleduyuschey-nedele/