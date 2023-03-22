Си Цзиньпин завершил свой трехдневный визит в Москву

Си Цзиньпин. Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Самолеты с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и китайской делегацией на борту вылетели из московского аэропорта "Внуково", передает РИА Новости.

Трехдневный визит Си Цзиньпина в Россию завершился. Самолет с председателем КНР вылетел из Москвы.

Сообщается, что китайского лидера провожал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он же ранее и встречал Си Цзиньпина в аэропорту, когда тот прилетал в Москву.

Китайский лидер прибыл в Москву с государственным визитом по приглашению президента России Владимира Путина 20 марта. Поездка стала его первым зарубежным визитом после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок.

Си Цзиньпин и Владимир Путин на встрече в Кремле в неформальной обстановке обсудили ряд вопросов, в том числе международные проблемы. Сообщалось, что президент РФ сообщил председателю КНР, что у них будет возможность обсудить план Китая по Украине.

План Китая по ситуации в Украине

В конце февраля МИД КНР опубликовало план мирного урегулирования ситуации в Украине, состоящий из 12 пунктов.

Первым пунктом в плане значится уважение суверенитета всех стран. Пекин призвал стороны строго соблюдать общепризнанные нормы международного права, включая цели и принципы Устава ООН.

Второй пункт – отказ от менталитета холодной войны. Третий – призыв к прекращению военных действий.

В плане Китая есть также пункты о возобновлении мирных переговоров, разрешении гуманитарного кризиса, защите гражданских лиц и военнопленных, а также обеспечение безопасности атомных электростанций.

Ряд пунктов посвящен ядерному оружию и продовольственным вопросам. Также внимание уделено необходимости прекращения односторонних санкций и содействию постконфликтному восстановлению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013767-si-tszinpin-zavershil-svoy-trehdnevnyy-vizit-v-moskvu/