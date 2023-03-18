Турция приступит к ратификации членства Финляндии в НАТО, заявил Эрдоган

Флаг НАТО. Иллюстративное фото: picture alliance / Contributor/ Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его правительство начнет ратификацию заявки Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.

Турецкий лидер сделал это заявление, выступая вместе с президентом Финляндии Саули Ниинисте, пишет CNN. Глава Финляндии отметил, что его страна сделал конкретные шаги для решения проблем, о которых ранее беспокоилась турецкая сторона.

"Мы решили начать процесс парламентской ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО", - сказал Эрдоган.

По его мнению, благодаря членству Финляндии НАТО станет еще сильнее.

В своею очередь президент Финляндии призвал Эрдогана пересмотреть свое отношение касательно заявки Швеции.

"У меня есть ощущение, что членство Финляндии в НАТО не будет полным без Швеции". - заявил он.

Но Эрдоган сказал, что Турция не изменит своего отношения к заявке Швеции на вступление в НАТО, пока не будут предприняты позитивные шаги.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года.

В свою очередь президент Турции (входит в НАТО) Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявил, что не считает эту идею хорошей.

Глава Турции объяснил, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах" , однако данная организация запрещена на территории Турции. После Турция озвучила свои требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

В июле прошлого года страны НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции.

Тем не менее в августе Турция заявила, что Швеция и Финляндия не выполнили условий по НАТО.

В конце декабря Йенс Столтенберг предположил, что Швеция и Финляндия станут частью Североатлантического альянса в 2023 году.

В январе текущего года Эрдоган заявил, что не поддерживает заявку Швеции в НАТО. Тем не менее турецкая сторона согласна принять Финляндию в альянс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013417-turtsiya-pristupit-k-ratifikatsii-chlenstva-finlyandii-v-nato-zayavil-erdogan/