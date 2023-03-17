Бердымухамедов предложил выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murat Kula / Anadolu Agency via Getty Images

Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с предложением выдвинуть главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира, пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

Как пишет газета, такое заявление экс-глава Туркменистана сделал во время внеочередного саммита Организации тюркских государств.

По словам Гурбангулы, он знаком с президентом Эрдоганом уже 22 года. Он выразил турецкой стороне сердечную признательность за содействие Туркменистану, оказываемое на протяжении этих лет.

"Как подчеркивалось, глава Турецкой Республики является выдающейся личностью и политическим деятелем мирового уровня. Он проводит большую работу для обеспечения мирной жизни не только своего народа, но и всех мусульманских народов.

Исходя из этого, предлагается выдвинуть президента Турецкой Республики на Нобелевскую премию мира, и мы полностью поддерживаем все соответствующие предложения. Он является руководителем, достойным этой международной премии", – гласит отрывок из газеты.

Внеочередной саммит Организации тюркских государств состоялся вчера в Анкаре. В мероприятии принял участие президент Касым-Жомарт Токаев, прибывший в Турцию вечером 15 марта.

В пресс-службе президента РК рассказали, что глава государства провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также сделал ряд заявлений во время саммита ОТГ.

По итогам внеочередного саммита Организации тюркских государств было подписано несколько документов.

Согласно информации на официальном сайте ОТГ, Организация тюркских государств – межправительственная организация, основной целью которой является содействие всестороннему сотрудничеству между тюркскими государствами. Странами-членами ОТГ являются Казахстан, Турция, Кыргызстан, Азербайджан и Узбекистан. Наблюдателями – Венгрия, Туркменистан, а также признанное Турцией государство Северный Кипр.

Напомним, что президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая. Соответствующий документ недавно подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее стало известно, что соперником действующего турецкого президента станет кандидат от коалиции шести оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу.

Как пишет ТАСС, Гурбангулы Бердымухамедов стал врио главы государства в конце 2006 года, а в феврале 2007-го был избран президентом. Переизбирался дважды – в 2012 и 2017 годах.

Пост главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов покинул в марте прошлого года. В том же месяце состоялись досрочные выборы президента, на которых победил Сердар Бердымухамедов – сын экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова. 19 марта прошла его инаугурация.

В декабре прошлого года в Туркменистане один из городов назвали Аркадагом – в честь экс-президента Бердымухамедова. Дело в том, что "Аркадаг" (в переводе с туркменского языка "покровитель") – официальное и самое распространенное прозвище Гурбангулы Бердымухамедова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013288-berdymuhamedov-predlozhil-vydvinut-erdogana-na-nobelevskuyu-premiyu-mira/