Новым президентом Туркменистана избран Сердар Бердымухамедов

Сердар Бердымухамедов. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

На выборах президента Туркменистана победил Сердар Бердымухамедов, набрав 72,97% голосов, передает РИА Новости со ссылкой на ЦИК страны.

Сердар Бердымухамедов – сын действующего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова – победил на прошедших президентских выборах, набрав 72,97% голосов избирателей.

На пост президента претендовали девять кандидатов.

Напомним, 12 марта в Туркменистане начались досрочные выборы президента. В 7 часов утра открылись 2577 избирательных участков для голосования на досрочных президентских выборах, которое продлилось до 19.00 часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960794-novym-prezidentom-turkmenistana-stal-serdar-berdymuhamedov/