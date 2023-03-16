Главы стран-участниц Организации тюркских государств подписали ряд документов

Саммит Организации тюркских государств. Фото: t.me/aqorda_resmi

По итогам внеочередного саммита Организации тюркских государств, прошедшего сегодня в Анкаре, было подписано несколько документов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

По итогам внеочередного саммита Организации тюркских государств были подписаны следующие документы:

Анкаринская декларация внеочередного саммита Организации тюркских государств;

Решение о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств;

Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в Анкару, столицу Турецкой Республики, для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств.

В время своего выступления казахстанский президент высказался о разрушительных землетрясениях, которые произошли в Турции. Он отметил, что Казахстан продолжит оказание помощи Турции.

"Казахстанская сторона готова построить социальный объект в зоне бедствия", – заявил он.

Также глава государства предложил тюркским странам создать совместные силы органов ЧС и разработать общий список сил и технического оборудования спасательных служб, действующих в странах ОТГ.

Кроме того, во время выступления он пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану успехов на предстоящих президентских и парламентских выборах в Турции.

Также сегодня, в ходе рабочего визита в Анкару президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В числе прочего глава нашего государства также отметил, что Турция является одним из главных торговых партнеров Казахстана.

"Турция входит в пятерку ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 33% и достиг 6,3 миллиарда долларов. Это результат системной работы. Казахстан имеет возможность направлять большие объемы товаров на турецкий рынок", – сказал Токаев.

В целом в ходе встречи особое внимание было уделено перспективам укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и энергетической сферах. Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2013216-glavy-tyurkskih-gosudarstv-podpisali-ryad-dokumentov/