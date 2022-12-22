Новый город в Туркменистане назвали в честь Гурбангулы Бердымухамедова

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Alexey Druzhinin/Sputnik/AFP/Getty Images

На расширенном заседании правительства Туркменистана приняли документ, согласно которому административным центром одного из велаятов (областей) страны станет новый город. Город назовут в честь экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова, передает официальный сайт МИД Туркменистана.

Расширенное заседание правительства Туркменистана состоялось 21 декабря. На нем объявили о принятии постановления, согласно которому новый административный центр Ахалского велаята получил статус города и будет называться Аркадаг.

"Данное решение было принято при учете пожеланий жителей Ахалского региона и граждан страны, ходатайства общественных объединений и представление Кабинета министров Туркменистана, в соответствии с законом Туркменистана "О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Туркменистана", - говорится в публикации.

Новый административный центр Аркадаг расположен в 30 км юго-западнее Ашхабада, пишет агентство "Анадолу".

"Аркадаг" (в переводе с туркменского языка "покровитель") - официальное и самое распространенное прозвище экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Туркменистан разделен на шесть административно-территориальных единиц. Это пять велаятов (областей) - Ахалский, Дашогузский, Лебапский, Марыйский, Балканский, а также один город с правами велаята - столица Ашхабад.

Туркменистан на северо-западе граничит с Казахстаном, с Узбекистаном - на севере и востоке, Афганистаном - на юго-востоке, Ираном - на юге. На западе омывается Каспийским морем.

Напомним, что 12 марта в Туркменистане состоялись досрочные выборы президента. Новым президентом Туркменистана избран Сердар Бердымухамедов - сын экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова. 19 марта прошла его инаугурация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002635-novyy-gorod-v-turkmenistane-nazvali-v-chest-gurbanguly-berdymuhamedova/