Досрочные выборы президента начались в Туркменистане

Ашхабад. Фото: pixabay.com

В 7 часов утра 12 марта в Туркменистане открылись 2577 избирательных участков для голосования на досрочных президентских выборах, которое продлится до 19.00 часов, передает РИА Новости.

На пост президента претендуют 9 кандидатов. Законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.

Итоги голосования должны объявить не позднее, чем на седьмой день после выборов.

Главой государства будет объявлен кандидат, получивший более половины голосов избирателей.

Президентом Туркменистана может быть избран гражданин страны, родившийся на ее территории, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в стране.

Его избирает народ сроком на 7 лет, а в должность он вступает с момента принесения присяги. Инаугурация нового президента состоится 19 марта.

Напомним, в феврале сообщалось, что в Туркменистане пройдут внеочередные президентские выборы.

Позже стало известно, что сына действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова выдвинули кандидатом. Казахстан направил на выборы четверых наблюдателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960359-dosrochnye-vybory-prezidenta-nachalis-v-turkmenistane/