Токаев прилетел в Турцию (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Турцию. Президент примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Анкару для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств", - говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

Кроме того, в рамках визита также планируется встреча главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 марта президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана совершит рабочий визит в Анкару, где он примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств.

Как уточнялось, в ходе мероприятия будут рассмотрены актуальные направления деятельности ОТГ в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи, в том числе вопросы, связанные с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями.

Отметим, что в октябре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал в Астане с государственным визитом. Тогда Касым-Жомарт Токаев наградил Эрдогана орденом за вклад в укрепление и развитие отношений между двумя странами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2013068-tokaev-priletel-v-turtsiyu-foto/