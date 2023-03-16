Токаев провел переговоры с Эрдоганом в Анкаре (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Анкару провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства в ходе рабочего визита в Анкару провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Приветствуя турецкого лидера, президент Казахстана поблагодарил его за оказанное гостеприимство и организацию внеочередного саммита Организации тюркских государств.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования народу Турции в связи с разрушительным землетрясением в стране.

"Вновь выражаю соболезнования родным и близким погибших и всему турецкому народу. Турция всегда эффективно противостояла различным вызовам. Уверен, что благодаря вашему богатому опыту и единству страны вы преодолеете и нынешние трудности", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев в Турции. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент подчеркнул важность развития взаимодействия в области чрезвычайных ситуаций и обеспечения постоянной готовности к возможным угрозам. Он отметил актуальность повестки проходящего сегодня саммита ОТГ, посвященного теме "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь".

"Для государств очень важно оказывать друг другу помощь в условиях стихийных бедствий. В этот раз мы вновь убедились в этом. Когда братская страна попала в беду, тюркские народы проявили достойный пример солидарности и участия. Казахстан незамедлительно протянул руку помощи нашим турецким братьям", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Akorda.kz

Глава государства также отметил, что Турция является одним из главных торговых партнеров нашей страны.

"Турция входит в пятерку ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 33% и достиг 6,3 миллиарда долларов. Это результат системной работы. Казахстан имеет возможность направлять большие объемы товаров на турецкий рынок", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: t.me/aqorda_resmi

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов поддержать проекты турецких инвесторов в Казахстане.

Также в ходе встречи была отмечена важная роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Срединный коридор. Казахстанская сторона заявила о готовности осуществить общие инфраструктурные проекты для развития большого потенциала этого транспортно-логистического маршрута.

В свою очередь президент Турции выразил признательность лидеру Казахстана за то, что он принял приглашение посетить Анкару.

"Искренне рад, что вы приехали в Турцию. В результате землетрясения погибло 49 тысяч человек. Вы были одним из первых мировых лидеров, позвонивших по телефону в этот трудный момент. Казахстанские спасатели приняли участие в оказании помощи пострадавшим гражданам. Мы почувствовали поистине братское отношение", – подчеркнул президент Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в результате реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшихся в последние годы взаимных визитов, наблюдается рост товарооборота во всех отраслях. По его словам, до конца года необходимо довести товарооборот до 10 миллиардов долларов. Глава Турции также отметил, что в целях развития транспортных связей необходимо в полной мере использовать потенциал Срединного коридора.

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Akorda.kz

В ходе встречи особое внимание было уделено перспективам укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и энергетической сферах. Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

Напомним, что в Анкару президент Казахстана с рабочим визитом по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл вчера вечером. Ранее сообщалось, что глава государства примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств.

Ранее президенты Турции и Казахстана встречались в октябре прошлого года в Астане.

Во время государственного визита Реджепа Тайипа Эрдогана в столицу главы государств провели переговоры. Кроме того, лидеры двух стран провели заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев наградил Реджепа Тайипа Эрдогана орденом за вклад в укрепление и развитие отношений между двумя странами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2013189-tokaev-provel-peregovory-s-erdoganom-v-ankare/