Сердар Бердымухамедов официально вступил в должность президента Туркменистана

Сердар Бердымухамедов. Фото: Igor Sasin/AFP/Getty Images

На прошедших 12 марта досрочных президентских выборах Туркменистана победил сын бывшего президента Гурбангулы Бердымухамедова – Сердар Бердымухамедов. Сегодня, 19 марта, прошла инаугурация новоизбранного президента.

В субботу, 19 марта, в столице Туркменистана, во Дворце Рухыет, состоялась торжественная церемония инаугурации нового президента страны, сообщает издание Туркменистан Сегодня.

По итогам президентских выборов, прошедших 12 марта, новым главой Туркменского государства был избран Сердар Бердымухамедов, за которого, по данным комиссии, отдали свои голоса 72,97% избирателей, при явке в 97,12%.

В издании отметили, что президентские выборы проходили в новых исторических условиях, а также подчеркнули, что под руководством Гурбангулы Бердымухамедова были предприняты последовательные шаги по упрочению демократических основ государства и общества.

"Все это заложило надежную основу для дальнейшего поступательного развития Туркменистана, его уверенного движения вперед по пути мира, благополучия, созидания", – пишет издание.

Была отмечена ключевая роль молодого поколения, которое будет создавать актуальную повестку внутренней и внешней политики.

"Где сходятся мудрость, богатый опыт старшего поколения и энергия молодости, там нет недостижимых целей и недосягаемых рубежей", – заявил на этот счет бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Авторы статьи отмечают, что теперь уже молодое поколение "будет эффективно решать важные государственные задачи, реализовывать принятые долгосрочные программы, перспективные планы и проекты, нацеленные на дальнейшее процветание страны".

Также в Сети появилось видео того, как Сердар Бердымухамедов вместе с семьей прибывает на выборы.

Напомним, что в середине февраля Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что дорогу к госуправлению на новом этапе развития Туркменистана нужно дать молодым руководителям.

Позже стало известно, что на предстоящие выборы президента Туркменистана была выдвинута кандидатура сына Гурбангулы Бердымухамедова – Сердара Бердымухамедова.

Сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поддержал решение Бердымухамедова о проведении выборов в Туркменистане, а после того, как было объявлено, что на выборах победил Сердар Бердымухамедов, Токаев по телефону поздравил новоизбранного президента Туркменистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961604-serdar-berdymuhamedov-ofitsialno-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta-turkmenistana/