Трамп заявил, что нашел покупателя для TikTok в США

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что нашел покупателя для американского подразделения китайской соцсети TikTok, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как заявил американский лидер, соцсеть купить группа "очень богатых людей", однако имена этих людей Трамп не назвал, но пообещал раскрыть их "примерно через две недели".

По словам Трампа, для сделки, вероятно, потребуется одобрение председателя КНР Си Цзиньпина.

"Думаю, председатель Си, вероятно, его даст", - сказал президент США.

Отметим, власти США требуют от китайского концерна ByteDance, владеющего TikTok, продать его американское подразделение из опасений, что Пекин может получить доступ к персональным данным американских пользователей этой соцсети. Соответствующий закон был подписан еще предшественником Трампа, демократом Джо Байденом.

Крайний срок продажи американского подразделения соцсети был установлен на 19 января - за день до инаугурации Трампа. Однако вступив в должность, президент продлил его вначале до 5 апреля, а затем еще на 75 дней.