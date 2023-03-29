TikTok назвали "троянским конем" для кибербезопасности США

TikTok. Иллюстративное фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Роб Джойс, глава отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности США, назвал популярную соцсеть TikTok китайским "троянским конем", который представляет долгосрочную стратегическую проблему для кибербезопасности США, передает Bloomberg.

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Джойс подчеркнул, что правительству США крайне важно следить за действиями материнской компании TikTok ByteDance, чтобы через пять, десять или двадцать лет не столкнуться с огромным инцидентом в области кибербезопасности.

"Зачем ввозить троянского коня в свою крепость? С помощью этого приложения Китай может манипулировать данными. Показывать нашим гражданам провокационный материал. И наоборот, TikTok может легко удалить все данные, которые представляют Китай в плохом свете", — сказал Джойс во время конференции Silverado Accelerator Conference в Напе, штат Калифорния.

На прошлой неделе исполнительный директор TikTok Шоу Чу принимал участие в слушаниях в комитете Палаты представителей США, во время которых пытался защитить компанию от возможной блокировки на территории Штатов.

Во время слушаний Чу отметил, что TikTok представляет небольшую опасность в сравнении с американскими технологическими гигантами Google и Meta. Он также заявил, что его компания внедрила больше мер безопасности, чем любой из ее западных конкурентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2014328-tiktok-nazvali-troyanskim-konem-dlya-kiberbezopasnosti-ssha/