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Американский блогер MrBeast предложил купить TikTok

Опубликовано:

MrBeast
Блогер MrBeast. Фото: Cooper Neill/Getty Images

Один из самых популярных блогеров мира MrBeast заявил, что хочет купить TikTok, чтобы спасти соцсеть от блокировки в США. Об этом он написал в соцсети X, передает NUR.KZ.

"Хорошо, хорошо, я куплю TikTok, чтобы его не забанили", - написал он в блоге.

Накануне сообщалось, что в Китае, по данным Bloomberg, рассматривают возможность продажи американского подразделения TikTok Илону Маску, если запрет приложения в США вступит в силу. Данную информацию пока никто не подтвердил.

До этого сенатор Республиканской партии США Марко Рубио предложил законопроект о запрете платформы TikTok на территории страны в 2022 году.

После этого администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли в компании, иначе приложении будет запрещено на территории Штатов. А Роб Джойс, глава отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности США, назвал популярную соцсеть TikTok китайским "троянским конем", который представляет долгосрочную стратегическую проблему для кибербезопасности США.

А в конце прошлого года сообщалось, что бывший министр финансов США Стивен Мнучин собирает группу инвесторов, которые хотят совместно приобрести соцсеть TikTok у китайской компании ByteDance.

Эксперты полагают, что избранный президент США Дональд Трамп может приостановить кампанию против TikTok, инициированную прежним правительством страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2211687-amerikanskiy-bloger-mrbeast-predlozhil-kupit-tiktok/

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