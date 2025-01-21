Трамп подписал указ о работе TikTok в США

Президент США Дональд Трамп также подписал указ, предписывающий министерству юстиции не исполнять закон, который фактически запрещает TikTok.

Указ предписывает министерству юстиции не принимать меры и не налагать штрафы на "любую организацию за несоблюдение" закона, пишет CBS.

Отмечается, что Трамп, который пытался запретить приложение по соображениям национальной безопасности во время своего первого срока, поклялся "спасти" TikTok перед второй инаугурацией.

Также подчеркивается, что ранее приложение закрывалось на несколько часов на территории США после запрета.

Несколько дней назад сообщалось, что в Китае, по данным Bloomberg, рассматривают возможность продажи американского подразделения TikTok Илону Маску, если запрет приложения в США вступит в силу. Эту информацию пока никто не подтвердил.

Кроме того, один из самых популярных блогеров мира MrBeast заявлял, что хочет купить TikTok, чтобы спасти соцсеть от блокировки в США.

В пятницу стало известно, что верховный суд США поддержал закон, требующий от китайской компании ByteDance отказаться от права собственности на TikTok, иначе приложение будет запрещено в США. А в воскресенье сообщалось, что TikTok прекратила работу в США.

Однако соцсеть TikTok вновь заработала у пользователей из США примерно через 12 часов после блокировки. Предполагается, что это связано с решением Трампа.