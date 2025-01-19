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В США заблокировали TikTok

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TikTok
TikTok. Иллюстративное фото: NurPhoto/Getty Images

Соцсеть TikTok прекратила работу в США - за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

Как сообщает издание, соцсеть TikTok заблокировали в США - пользователи открывают приложение и видят сообщение о том, что они "не могут использовать платформу социальной сети на данный момент" из-за закона, принятого в Вашингтоне.

Запрет на приложение должен был вступить в силу сегодня, 19 января, после того, как уходящий президент Джо Байден подписал в прошлом году закон, требующий от ByteDance, материнской компании TikTok, базирующейся в Китае, отказаться от соцсети по соображениям национальной безопасности или столкнуться с запретом на одном из крупнейших рынков.

"В США принят закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что на данный момент вы не можете использовать TikTok", - говорится в сообщении в приложении, используемом пользователями из США.

Издание отмечает, что завтра, на инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа, возможно, будет принято решение по 90-дневной отсрочке от запрета.

На днях сообщалось, что верховный суд США поддержал закон, требующий от китайской компании ByteDance отказаться от права собственности на TikTok, иначе приложение будет запрещено в США.

Напомним, сенатор Республиканской партии США Марко Рубио предложил законопроект о запрете платформы TikTok на территории страны еще в 2022 году.

После этого администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли в компании, иначе приложении будет запрещено на территории Штатов. А Роб Джойс, глава отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности США, назвал популярную соцсеть TikTok китайским "троянским конем", который представляет долгосрочную стратегическую проблему для кибербезопасности США.

В конце прошлого года сообщалось, что бывший министр финансов США Стивен Мнучин собирает группу инвесторов, которые хотят совместно приобрести соцсеть TikTok у китайской компании ByteDance.

Эксперты полагают, что избранный президент США Дональд Трамп может приостановить кампанию против TikTok, инициированную прежним правительством страны.

Несколько дней назад сообщалось, что в Китае, по данным Bloomberg, рассматривают возможность продажи американского подразделения TikTok Илону Маску, если запрет приложения в США вступит в силу. Эту информацию пока никто не подтвердил.

Кроме того, один из самых популярных блогеров мира MrBeast заявил, что хочет купить TikTok, чтобы спасти соцсеть от блокировки в США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2212910-v-ssha-zablokirovali-tiktok/

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