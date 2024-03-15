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Бывший министр финансов США заявил о намерении купить TikTok

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Ярлык TikTok в телефоне
TikTok. Иллюстративное фото: pixabay.com

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин собирает группу инвесторов, которые хотят совместно приобрести соцсеть TikTok у китайской компании ByteDance, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Ранее на этой неделе палата представителей приняла двухпартийный законопроект, который, в случае окончательного подписания, вынудит китайскую компанию ByteDance либо отказаться от своего флагманского приложения, либо столкнуться с запретом на работу TikTok в США.

"Я думаю, что закон должен быть принят, а приложение следует продать инвесторам из США. Это отличный бизнес и я собираю группу инвесторов для приобретения данного актива", — заявил Мнучин, возглавляющий компанию Liberty Strategic Capital.

Между Liberty и ByteDance есть точки соприкосновения. Фонд SoftBank Vision Масы Сона инвестировал в ByteDance в 2018 году, а также является партнером с ограниченной ответственностью в Liberty Strategic Мнучина. В данный момент законопроект направлен в сенат. При этом президент США Джо Байден заявил, что подпишет закон, если он дойдет до его стола.

Законодатели из обеих партий заявили, что TikTok в США (по их собственным оценкам, приложением пользуются 170 млн американцев) предоставляет китайскому правительству свободный доступ к данным пользователей из США.

Тем не менее, остается неясным, разрешит ли китайское правительство ByteDance продать TikTok покупателю из США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2068800-byvshiy-ministr-finansov-ssha-zayavil-o-namerenii-kupit-tiktok/

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