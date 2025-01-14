Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Bloomberg: Илон Маск может приобрести американское подразделение TikTok

Опубликовано:

Логотип TikTok на экране смартфона
Смартфон с установленным TikTok. Иллюстративное фото: NurPhoto / Getty Images

В Китае рассматривают возможность продажи американского подразделения TikTok Илону Маску, если запрет приложения в США вступит в силу. При этом, пока данную информацию никто не подтвердил.

По данным издания Bloomberg, китайские чиновники рассматривают потенциальный вариант, который предполагает приобретение Илоном Маском американского подразделения TikTok. Данный вариант рассматривается в случае, если компания не сможет оспорить запрет на работу приложения в США, сообщили источники изданию.

"Высокопоставленные китайские чиновники уже начали обсуждать план действий о том, как работать с администрацией Дональда Трампа", - сказано в материале.

Согласно одному из сценариев, который обсуждался китайским правительством, соцсеть X, которая принадлежит Илону Маску, возьмет под контроль TikTok US и будет управлять бизнесом вместе.

Сообщается, что китайские чиновники еще не достигли твердого консенсуса о том, как действовать дальше, и их обсуждения все еще носят предварительный характер. Также неясно, вели ли Маск, TikTok и ByteDance какие-либо переговоры об условиях возможной сделки.

Также источники рассказали, что что одной из альтернатив для TikTok было бы перевести своих существующих клиентов из США на похожее приложение, с другим брендом, чтобы потенциально обойти запрет.

Сам Илон Маск и представители ByteDance не ответили на сообщения издания с просьбой прокомментировать ситуацию. При этом, комментарий по ситуации получили в CNBC.

"От нас нельзя ожидать комментариев по поводу чистой выдумки", - заявил представитель TikTok в электронном письме CNBC.

Отметим, сенатор Республиканской партии США Марко Рубио предложил законопроект о запрете платформы TikTok на территории страны в 2022 году.

После этого администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли в компании, иначе приложении будет запрещено на территории Штатов. А Роб Джойс, глава отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности США, назвал популярную соцсеть TikTok китайским "троянским конем", который представляет долгосрочную стратегическую проблему для кибербезопасности США.

В конце прошлого года сообщалось, что бывший министр финансов США Стивен Мнучин собирает группу инвесторов, которые хотят совместно приобрести соцсеть TikTok у китайской компании ByteDance.

Также мы писали, что эксперты полагают, что избранный президент США Дональд Трамп может приостановить кампанию против TikTok, инициированную прежним правительством страны.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2211431-bloomberg-ilon-mask-mozhet-priobresti-tiktok/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie