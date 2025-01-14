Bloomberg: Илон Маск может приобрести американское подразделение TikTok

В Китае рассматривают возможность продажи американского подразделения TikTok Илону Маску, если запрет приложения в США вступит в силу. При этом, пока данную информацию никто не подтвердил.

По данным издания Bloomberg, китайские чиновники рассматривают потенциальный вариант, который предполагает приобретение Илоном Маском американского подразделения TikTok. Данный вариант рассматривается в случае, если компания не сможет оспорить запрет на работу приложения в США, сообщили источники изданию.

"Высокопоставленные китайские чиновники уже начали обсуждать план действий о том, как работать с администрацией Дональда Трампа", - сказано в материале.

Согласно одному из сценариев, который обсуждался китайским правительством, соцсеть X, которая принадлежит Илону Маску, возьмет под контроль TikTok US и будет управлять бизнесом вместе.

Сообщается, что китайские чиновники еще не достигли твердого консенсуса о том, как действовать дальше, и их обсуждения все еще носят предварительный характер. Также неясно, вели ли Маск, TikTok и ByteDance какие-либо переговоры об условиях возможной сделки.

Также источники рассказали, что что одной из альтернатив для TikTok было бы перевести своих существующих клиентов из США на похожее приложение, с другим брендом, чтобы потенциально обойти запрет.

Сам Илон Маск и представители ByteDance не ответили на сообщения издания с просьбой прокомментировать ситуацию. При этом, комментарий по ситуации получили в CNBC.

"От нас нельзя ожидать комментариев по поводу чистой выдумки", - заявил представитель TikTok в электронном письме CNBC.

Отметим, сенатор Республиканской партии США Марко Рубио предложил законопроект о запрете платформы TikTok на территории страны в 2022 году.

После этого администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли в компании, иначе приложении будет запрещено на территории Штатов. А Роб Джойс, глава отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности США, назвал популярную соцсеть TikTok китайским "троянским конем", который представляет долгосрочную стратегическую проблему для кибербезопасности США.

В конце прошлого года сообщалось, что бывший министр финансов США Стивен Мнучин собирает группу инвесторов, которые хотят совместно приобрести соцсеть TikTok у китайской компании ByteDance.

Также мы писали, что эксперты полагают, что избранный президент США Дональд Трамп может приостановить кампанию против TikTok, инициированную прежним правительством страны.