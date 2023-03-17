Администрация Байдена пригрозила заблокировать TikTok в США

TikTok. Иллюстративное фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена требует, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли в компании, иначе приложении будет запрещено на территории Штатов, передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Этот шаг представляет собой серьезный сдвиг в политике администрации президента, которая ранее подвергалась критике со стороны республиканцев. Последние обвиняли команду Байдена в отсутствии жесткой позиции в отношении угрозы безопасности от TikTok. Сообщается, что требование в адрес китайской компании выдвинул Комитет по иностранным инвестициям, межведомственная федеральная целевая группа, которая наблюдает за рисками национальной безопасности в трансграничных инвестициях.

Руководители TikTok заявили, что 60% акций ByteDance принадлежат глобальным инвесторам, 20% — сотрудникам и 20% — его основателям. При этом учредители обладают ведущим правом голоса, что характерно для технологических компаний. Компания была основана в Пекине в 2012 году Чжаном Имином, генеральным директором ByteDance Ляном Рубо и другими.

В TikTok также заявили, что принудительная продажа не решит предполагаемую угрозу безопасности. Компания пообещала потратить 1,5 млрд долларов на разработку программы по защите пользовательских данных и контента США от доступа или влияния правительства Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2013130-administratsiya-baydena-prigrozila-zablokirovat-tiktok-v-ssha/