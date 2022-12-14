TikTok предложили запретить в США. Уже подготовлен законопроект

TikTok. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сенатор Республиканской партии США Марко Рубио предложил законопроект о запрете платформы TikTok на территории страны. Соответствующий документ опубликован на сайте сенатора.

"Китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, по требованию китайского законодательства должна предоставлять Китайской компартии (КПК) данные своего приложения", – говорится в документе.

По его словам, большинство чиновников и экспертов, в том числе директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй, отмечали высокий риск того, что TikTok используется для того, чтобы следить за американцами. В связи с этим сенатор считает необходимым ввести полный запрет на работу платформы в США.

Рубио также объяснил необходимость принятия законопроекта тем, что он "защитит американцев с помощью запрета каких-либо переводов с любых иностранных соцсетей, находящихся под влиянием Китая, России и других вызывающих озабоченность зарубежных стран".

TikTok – это сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, приложение стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и становится все более популярным по всему миру.

Ранее TikTok опроверг сообщение, что его материнская компания ByteDance (базируется в Китае) планировала использовать приложение для отслеживания местонахождения граждан США.

Трамп и TikTok

Еще в августе 2020 года на тот момент действующий американский президент Дональд Трамп сказал, что намерен запретить работу TikTok на территории Соединенных Штатов. Он тогда заявил, что TikTok должен найти покупателя в США до 15 сентября.

Спустя несколько недель американская корпорация Oracle, производящая программное обеспечение, сообщила, что ведет переговоры по покупке приложения TikTok в США.

Однако в сентябре сделка по покупке приложения и снятия запрета использования в США TikTok оказалась под угрозой срыва. Дональд Трамп заявил, что готов разорвать сделку, если он не будет уверен в том, что американские компании имеют полный контроль над приложением.

В итоге эта история завершилась тем, что после своей победы на президентских выборах в 2021 году Джо Байден отменил и заменил три указа бывшего президента Дональда Трампа, которые стремились запретить транзакции с TikTok и WeChat американскими компаниями.

Однако в марте этого года стало известно, что китайская соцсеть TikTok все-таки собирается заключить сделку с Oracle, чтобы хранить на серверах этой компании данные пользователей из США. Один из приказов также имел целью запретить TikTok.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2001481-tiktok-predlozhili-zapretit-v-ssha-uzhe-podgotovlen-zakonoproekt/