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Верховный суд США поддержал запрет TikTok

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Логотип TikTok на экране смартфона
Смартфон с установленным TikTok. Иллюстративное фото: NurPhoto / Getty Images

Верховный суд США поддержал закон, требующий от китайской компании ByteDance отказаться от права собственности на TikTok, иначе приложение будет запрещено в США, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Как пишет издание, ByteDance пока отказывается продавать TikTok. Это означает, что многие пользователи США могут потерять доступ к приложению уже в эти выходные – именно тогда решение суда вступит в силу.

Отмечается, что Верховный суд единогласно принял решение в пользу администрации Байдена, выступившей за запрет приложения.

В материале говорится, что теперь судьба приложения – в руках Трампа.

"Он изначально выступал за запрет TikTok во время своего первого президентства, но с тех пор резко изменил свою позицию по этому вопросу. В декабре Трамп попросил Верховный суд приостановить принятие закона и предоставить своей администрации "возможность добиться политического разрешения спорных вопросов в этом деле".

Трамп начал более благосклонно отзываться о TikTok после того, как в феврале встретился с миллиардером-республиканцем и мегаспонсором Джеффом Яссом. Ясс является крупным инвестором ByteDance, который также владеет долей в компании Truth Social, социальной медиаплатформе Трампа", – поясняет издание.

Напомним, сенатор Республиканской партии США Марко Рубио предложил законопроект о запрете платформы TikTok на территории страны еще в 2022 году.

После этого администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли в компании, иначе приложении будет запрещено на территории Штатов. А Роб Джойс, глава отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности США, назвал популярную соцсеть TikTok китайским "троянским конем", который представляет долгосрочную стратегическую проблему для кибербезопасности США.

В конце прошлого года сообщалось, что бывший министр финансов США Стивен Мнучин собирает группу инвесторов, которые хотят совместно приобрести соцсеть TikTok у китайской компании ByteDance.

Эксперты полагают, что избранный президент США Дональд Трамп может приостановить кампанию против TikTok, инициированную прежним правительством страны.

Несколько дней назад сообщалось, что в Китае, по данным Bloomberg, рассматривают возможность продажи американского подразделения TikTok Илону Маску, если запрет приложения в США вступит в силу. Эту информацию пока никто не подтвердил.

Кроме того, один из самых популярных блогеров мира MrBeast заявил, что хочет купить TikTok, чтобы спасти соцсеть от блокировки в США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2212703-verhovnyy-sud-ssha-podderzhal-zapret-tiktok/

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