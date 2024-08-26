"Следим за ситуацией": в ООН высказались об аресте Дурова

Секретариат ООН высказался об аресте основателя Telegram Павла Дурова - в организации заявили, что следят за ситуацией. В настоящее время бизнесмену предъявили обвинения.

Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик побеседовал с корреспондентами РИА Новости касательно ареста Дурова.

"Мы следим за ситуацией, но на данный момент у нас нет комментариев", - заявили в ООН.

Арест Павла Дурова во Франции

Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя мессенджера Telegram уже прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

На ситуацию также отреагировал глава Минцфиры Казахстана Жаслан Мадиев. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

Сегодня впервые о задержании бизнесмена высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим.

Сегодня прокуратура Парижа сделал заявление о деле Дурова - он может остаться под стражей до 28 августа. Дело против Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.