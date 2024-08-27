Токаев встретился с призерами Олимпиады-2024 (фото)

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с призерами ХХХІІІ летних Олимпийских игр. Глава государства поздравил их с достижениями, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что каждая победа стала возможной благодаря сильной воле и упорному труду, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Президент особо отметил победу олимпийского чемпиона Елдоса Сметова.

"Уже в первые дни состязаний он завоевал первую в истории отечественного дзюдо золотую Олимпийскую медаль, став достойным наследником нашего прославленного борца Жаксылыка Ушкемпирова. Елдос, перед тем как отправиться на Олимпиаду, ты пообещал мне и всем любителям спорта, что приложишь все усилия во имя победы. Ты сдержал свое слово. Ты настоящий джигит! Мы все гордимся тобой. Действительно, стать олимпийским призером три раза подряд – это подвиг, который по плечу только подлинному чемпиону. Твой победный путь вдохновил наших спортсменов и порадовал всех нас", – сказал он.

Геннадий Головкин и Ермек Маржикпаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Призеры Олимпиады и тренерский состав. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил атлетов, вернувшихся с турнира четырехлетия с наградами, тренеров и всех, кто внес свой вклад в подготовку спортсменов.

"Историческим достижением также можно назвать серебряную медаль Наримана Курбанова. Впервые представитель отечественной гимнастики поднялся на олимпийский пьедестал. Замечательно выступили в Париже Демеу Жадыраев и Нурбек Оралбай. Наши стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки. Это первая за 28 лет награда нашей страны в этом виде спорта. Дзюдоист Гусман Кыргызбаев и представительница сборной по боксу Назым Кызайбай вошли в число призеров. Каждая страна отправляет на Олимпиаду своих сильнейших спортсменов. Одержать победу на международном турнире и стать лучшим среди тысяч атлетов – задача не из легких. В таких соревнованиях планетарного масштаба каждая медаль в копилку страны имеет особое значение.

Поэтому сегодня я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем нашим спортсменам, завоевавшим награды на Олимпийских играх. Победы на аренах достигаются большими усилиями не только спортсменов, но и многих специалистов этой сферы. Выражаю благодарность тренерам и другим профессионалам, внесшим вклад в подготовку олимпийцев. Руководители Национального олимпийского комитета придали новый импульс развитию международного сотрудничества. В ответственные моменты вы были рядом с нашими спортсменами и оказывали им необходимую поддержку. Убежден, Национальный олимпийский комитет продолжит начатую работу и добьется конкретных результатов в будущем", – отметил глава государства.

Демеу Жадраев, Нурбек Оралбай, Назым Кызайбай, Гусман Кыргызбаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

По словам президента, соревнования в Париже продемонстрировали важность дальнейшей поддержки олимпийских видов спорта

Некоторые спортсмены остановились буквально в нескольких шагах от пьедестала, заняв места в первой десятке. Это показатель мастерства и воли к победе. Тем не менее, по его мнению, в профессиональном спорте накопилось немало серьезных проблем, которые предстоит решить.

"Государство выделяет достаточно средств на подготовку спортсменов самого высокого уровня. Поэтому справедливо, что по некоторым дисциплинам граждане ожидают от наших спортсменов впечатляющих достижений на международных соревнованиях. Профильное ведомство должно провести детальный анализ системных упущений в развитии олимпийских видов спорта. Назрели комплексные реформы, для реализации которых требуются слаженные действия уполномоченного министерства, Национального олимпийского комитета и спортивных федераций. В спорте должен царить здоровый дух честного соперничества, следует решительно бороться с коррупцией, отказаться от протекционизма и других факторов, мешающих достижению высоких результатов", – сказал Токаев.

Встреча в Акорде. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что необходимо уделять приоритетное внимание массовому и детско-юношескому спорту.

"Это очень важная задача. Развитие массового спорта способствует повышению уровня профессионального спорта и, самое главное, улучшению здоровья населения. Государство выделяет средства на спортивную инфраструктуру, создает необходимые условия для того, чтобы дети могли заниматься спортом с самого раннего возраста. В регионах насчитывается более 20 тысяч спортивных площадок и более 16 тысяч специализированных комплексов и залов. Все эти объекты должны быть полностью функциональными и доступными для всех желающих заниматься спортом. Во всех областных центрах и районах должны функционировать секции футбола, бокса, борьбы, баскетбола, волейбола, стрельбы из лука, настольного тенниса, шахмат и других популярных видов спорта. Это задача акимов. Правительству следует проанализировать эффективность работы спортивных сооружений и принять соответствующие решения по данному вопросу", – отметил он.

Президент указал на ключевую роль детско-юношеских спортивных школ в подготовке спортивного резерва и систематизации их деятельности

"У нас имеется разветвленная сеть ДЮСШ, которая включает свыше 500 школ. Но есть вопросы к эффективности их деятельности. Из 162 видов спорта, которые развиваются в ДЮСШ, всего 52 относятся к олимпийским. Поэтому резерв олимпийских видов спорта не пополняется в достаточном количестве способными детьми, что приводит к ухудшению результатов в спорте высших достижений. В этой плоскости также лежит проблема неравномерного финансирования, которая ведет к "распылению" большей части бюджетных средств", – считает глава государства.

Елдос Сметов, Демеу Жадраев и Нурбек Оралбай. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо создать максимально благоприятные условия для привлечения высококвалифицированных специалистов в сферу спорта.

"К сожалению, многие талантливые тренеры не находят поддержки на родине и уезжают за границу. Они отправляются туда и воспитывают молодых спортсменов, готовят национальные сборные команды других стран к мировым соревнованиям. Например, на недавних Олимпийских играх национальная сборная Туниса по тхэквондо под руководством казахского тренера Есбола Султанова завоевала две медали, одна из которых – золотая. Следует принять меры по оказанию всесторонней поддержки тренерам, особенно важно повысить их социальный и профессиональный статус. Одним словом, нам нужно создать сильную тренерскую школу", – подчеркнул он.

Президент заявил о необходимости отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов.

"Ведь любой легионер, как правило, лишает места в национальной сборной наших молодых и перспективных атлетов. При этом целесообразно рассмотреть возможность привлечения сильных иностранных тренеров в те виды спорта, в которых у нас сейчас есть проблемы. Спортсмены-легионеры не могут обеспечить долгосрочный успех, здесь важен профессиональный тренерский подход", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев призвал оказывать всестороннюю поддержку школ-интернатам и колледжам, готовящим олимпийский резерв

"Такие учебные заведения должны быть во всех регионах. В Алматы открылась новая База олимпийской подготовки, на которой наши спортсмены смогут проводить тренировки на самом высоком уровне. В настоящее время в столице строится Национальный университет спорта. Важно, что он будет ориентирован не только на образовательную деятельность, здесь также планируется создать современный исследовательский центр. Уверен, все эти меры обеспечат качественную подготовку нового поколения казахстанских спортсменов – будущих олимпийских чемпионов", – сказал президент.

Президент считает, что немаловажную роль в подготовке юных спортсменов играет их духовно-нравственное воспитание на основе традиционных ценностей.

"Как говорится, в здоровом теле должен быть здоровый дух. Спортсмены должны, прежде всего, заниматься спортом. Еще одна важная задача – повышение эффективности деятельности спортивных организаций. У многих из них отсутствуют методики для выявления лучших спортсменов с целью их дальнейшей профессиональной подготовки. В результате действительно талантливые юноши и девушки остаются незамеченными, а их потенциал – нераскрытым. Поэтому при проведении различных республиканских соревнований следует обеспечить соблюдение принципа справедливости. Отбор спортсменов должен осуществляться максимально открыто. Кроме того, требуется разработать единый стандарт подготовки спортсменов и принять меры, направленные на повышение квалификации тренеров и судей на основе современных методик. Поступает много жалоб на недостаточное внимание со стороны федераций к обеспечению наших спортсменов качественными медицинскими услугами. А ведь сегодня спортивная медицина во всем мире признана неотъемлемым элементом успешной спортивной подготовки. Это высокотехнологическая сфера, требующая инноваций, передовых научных знаний и высококвалифицированных специалистов. Государство выделяет необходимые ресурсы для этого, много средств поступает от спонсоров – федерации должны обеспечить их эффективное использование. Поручаю провести анализ деятельности республиканских федераций и пересмотреть подходы к их финансированию", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, за последние пять лет расходы на спорт высших достижений выросли в два раза, но адекватной отдачи нет

"Считаю, что это является следствием отсутствия управленческой вертикали и согласованности работы профильного министерства, Национального олимпийского комитета, управлений спорта в регионах и спортивных федераций. Судя по текущей ситуации, спортивные функционеры занимаются не развитием спорта, а освоением многомиллиардных бюджетов, не ориентируясь на конечный результат. В сфере спорта регулярно фиксируются факты коррупции. Это наносит колоссальный урон не только развитию отечественного спорта, но и имиджу страны. Такая ситуация недопустима!" – заявил президент.

При этом Касым-Жомарт Токаев подверг критике регионы, самостоятельно принимающие решения о поддержке тех или иных видов спорта. Правительству поручено взять ситуацию на контроль и восстановить вертикаль управления на всех уровнях спортивной отрасли. Президент также поставил задачу повысить авторитет Национального олимпийского комитета среди спортивной общественности Казахстана и за рубежом.

Глава государства назвал в числе приоритетов развитие национальных видов спорта и остановился на важности V Всемирных игр кочевников, которые пройдут в стране.

"Проведение масштабных спортивных состязаний даст возможность познакомить мир с уникальной казахской культурой, уходящей корнями в глубокое прошлое. Кроме того, этот зрелищный турнир станет важным шагом в укреплении уз дружбы между различными народами и странами. Игры кочевников дают хорошую возможность поднять такие темы, как сохранение экологии, превращение Казахстана в зеленую страну и его благоустройство. Парижская Олимпиада ярко продемонстрировала взаимную поддержку и сплоченность всех тюркских народов. И спортсмены, и болельщики искренне радовались каждой победе своих соседей. Они всячески старались помочь друг другу в случае необходимости. Не раз наши борцы как братья вместе поднимались на пьедестал почета. Именно в этом и заключается истинная дружба между народами. Это наше бесценное достояние! Мы всегда поддерживаем друг друга во всех начинаниях. А Всемирные игры кочевников еще больше укрепят нерушимое единство братских стран. Поэтому мы должны организовать и провести это мероприятие на самом высоком уровне", – подчеркнул президент.

В заключение Касым-Жомарт Токаев напомнил, что главное – широкая и последовательная поддержка массового спорта, формирование всесторонне развитой, здоровой нации

"Для этого мы проводим масштабные реформы в ключевых направлениях: здравоохранении, социальной сфере, образовании, науке, культуре и, конечно же, спорте. Поэтому любой ценой добиваться медалей – не наш путь. Все мы помним, какими средствами в прошлом в угоду ложной славе достигались такие цели. В итоге здоровье многих спортсменов пострадало, они ушли из спорта, а репутации страны был нанесен ущерб. Казахстану не нужны мнимые однодневные достижения. Я уже говорил о том, что нас не должно волновать то, что о нас подумают, мы должны гораздо больше заботиться о том, кем мы являемся на самом деле. Нам нужно двигаться вперед системно, уверенно, не оглядываясь по сторонам. Нельзя по любому поводу посыпать голову пеплом, копаться в прошлом, впадать в депрессию и нигилизм. Перед нами стоят ясные цели. Мы должны стать передовой страной, а для этого нам необходимо сплотившись, общими силами идти только вперед. Олимпийские игры важны не только завоеванием медалей. Такие масштабные соревнования служат единению народа, а это и есть высшая ценность", – подытожил свое выступление глава государства.

В ходе торжественной церемонии также выступили Олимпийский чемпион Елдос Сметов, бронзовые призеры игр Александра Ле и Назым Кызайбай.

К слову, встреча Токаева с призерами Олимпиады должна была состояться раньше, однако ее отложили из-за того, что несколько спортсменов заразились коронавирусом.

Напомним, что ХХХІІІ летние Олимпийские игры прошли в Париже с 24 июля по 11 августа. По итогам Казахстан занял 43-е место в общекомандном зачете. Отечественные атлеты вернулись на родину с 1 золотой, 3 серебряными, 3 бронзовыми медалями.

Обладателем золотой медали стал дзюдоист Елдос Сметов, выступавший в весовой категории до 60 килограммов.

"Серебро" или второе место взяли гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (77 кг) и боксер Нурбек Оралбай (80 кг).

"Бронзу" стране принесли стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле (смешанные командные соревнования по пулевой стрельбе), дзюдоист Гусман Кыргызбаев (66 кг) и боксерша Назым Кызайбай (50 кг).

На Олимпиаде в Париже 78 атлетов сборной Казахстана соревновались в 25 видах спорта. Из них 54 спортсмена впервые приняли участие в Олимпиаде. При этом всего призерами Олимпийских игр стали представители из 91 страны.

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