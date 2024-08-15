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Трое казахстанских призера Олимпиады-2024 заболели Covid-19

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Сборная Казахстана на открытии Олимпиады-2024 в Париже
Сборная Казахстана на открытии Олимпиады-2024. Фото: Michael Reaves/Getty Images

Сразу трое казахстанских призера Олимпийских игр в Париже, а также двое представителей тренерского штаба заразились коронавирусной инфекцией, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Как отметили в ведомстве, болезнь у отечественных атлетов протекает в легкой форме.

"Covid-19 обнаружен у троих призёров и двух тренеров нашей команды. Их ПЦР-тест дал положительный результат. В данный момент они изолированы. Принимают лечение. Болезнь протекает в лёгкой форме. Желаем им скорейшего выздоровления. У других членов сборной вирус не обнаружен", - заявили в МТиС РК.

Отметим, что также была перенесена встреча главы государства с чемпионом и призерами Олимпийских Игр в Париже.

"Как вы знаете, вчера Президент наградил призеров и тренеров Парижской Олимпиады государственными наградами. Планировалось, что Касым-Жомарт Кемелевич сегодня встретится с ними. К сожалению, у нескольких спортсменов был выявлен ковид, из-за чего встречу пришлось перенести. Желаем нашим атлетам скорейшего выздоровления. Встреча обязательно состоится и планируется на конец августа в Акорде", - написал пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook.

Напомним, вчера указом президента спортсмены и тренеры национальной сборной за достижения на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже были награждены государственными наградами.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2149263-troe-kazahstanskih-prizera-olimpiady-2024-zaboleli-covid-19/

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