Трое казахстанских призера Олимпиады-2024 заболели Covid-19

Сразу трое казахстанских призера Олимпийских игр в Париже, а также двое представителей тренерского штаба заразились коронавирусной инфекцией, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Как отметили в ведомстве, болезнь у отечественных атлетов протекает в легкой форме.

"Covid-19 обнаружен у троих призёров и двух тренеров нашей команды. Их ПЦР-тест дал положительный результат. В данный момент они изолированы. Принимают лечение. Болезнь протекает в лёгкой форме. Желаем им скорейшего выздоровления. У других членов сборной вирус не обнаружен", - заявили в МТиС РК.

Отметим, что также была перенесена встреча главы государства с чемпионом и призерами Олимпийских Игр в Париже.

"Как вы знаете, вчера Президент наградил призеров и тренеров Парижской Олимпиады государственными наградами. Планировалось, что Касым-Жомарт Кемелевич сегодня встретится с ними. К сожалению, у нескольких спортсменов был выявлен ковид, из-за чего встречу пришлось перенести. Желаем нашим атлетам скорейшего выздоровления. Встреча обязательно состоится и планируется на конец августа в Акорде", - написал пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook.

Напомним, вчера указом президента спортсмены и тренеры национальной сборной за достижения на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже были награждены государственными наградами.

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