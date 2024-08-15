Встречу Токаева с олимпийцами перенесли из-за коронавируса

Пресс-секретарь главы государства Берик Уали сообщил о переносе встречи Касым-Жомарта Токаева с олимпийцами из-за коронавируса среди спортсменов, передает корреспондент NUR.KZ.

Президент накануне подписал указ о награждении государственными наградами призеров и тренерского состава парижской Олимпиады.

Планировалось, что Касым-Жомарт Токаев проведет встречу со спортсменами 15 августа.

"К сожалению, у половины спортсменов и тренеров был выявлен COVID-19, из-за чего встречу пришлось перенести. Желаем всем скорейшего выздоровления", - сообщили в пресс-службе президента.

Встреча обязательно состоится – она запланирована на конец августа в Акорде, добавили в пресс-службе главы государства.

Напомним, указом президента спортсмены и тренеры национальной сборной за достижения на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже награждены государственными наградами. Подробнее о том, какие награды получили участники ОИ-2024 года, мы писали здесь.

Отметим, что в воскресенье последние представители Казахстана выступили в рамках летней Олимпиады-2024 в Париже. Национальная команда завершила Игры с семью медалями.

Сборная Казахстана заняла 43-е место в общем зачете.

Стоит отметить, что Казахстан вошел в топ-10 стран по размерам выплат за олимпийские медали.