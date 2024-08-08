Елдос Сметов взлетел в мировом рейтинге IJF после победы на Олимпиаде

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов, принесшей стране золото Олимпиады, в мировом рейтинге Международной федерации дзюдо поднялся сразу на 17 строк, заняв 5 место, передает NUR.KZ.

В обновленном рейтинге Международной федерации дзюдо (IJF) в весовой категории до 60 кг казахстанский чемпион теперь занимает 5 место.

Лидирует в списке дзюдоист из Китая Ян Юнвэй, за ним располагаются представитель Франции Лука Мхеидзе и грузинский дзюдоист Георгий Сардалашвили. На четвертой строке, перед Сметовым - испанец Франсиско Гарригос.

Сметов занял 5 место в рейтинге IJF. Фото: ijf.org/wrl

Напомним, 27 июля Елдос Сметов выиграл золото Олимпиады-2024 в Париже. В финале спортсмен одержал победу над французом Лукой Мхеидзе в весовой категории до 60 килограммов.

С победой его поздравил президент Касым-Жомарт Токаев, лично позвонив спортсмену, а также глава Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин.

В день триумфального возвращения дзюдоистов в Казахстан с раннего утра в аэропорту Алматы собрались болельщики, а также родные и близкие олимпийцев, чтобы встретить спортсменов с почестями и поздравить с победой.

Позже Елдоса Сметова торжественно встретили в Таразе. В мероприятии приняли участие аким региона Ербол Карашукеев и сотни граждан. В честь олимпийского чемпиона в Таразе на центральном стадионе города был организован гала-концерт, Сметову вручили ключи от пентхауса и нового автомобиля. Без внимания не остался также его тренер: Галымжан Жылгелдиев получил ключи от 2-комнатной квартиры и автомобиля Hyundai Santa Fe.

По Сети тем временем разошлось видео, на котором рабочие спешно укладывают новый асфальт, предположительно, у дома олимпийского чемпиона Елдоса Сметова. Казахстанцы шутят и создают мемы по этому поводу.

Позже в Сети появились кадры с тоя, где спортсмен станцевал с тренером и пронес на спине своего отца. Видео собрало множество положительных комментариев.