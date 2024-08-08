"Код чемпиона": как гены казахстанских спортсменов влияют на победы на Олимпиаде-2024

О том, как генетика и климат влияют на наших спортсменов и помогут ли гены олимпийцам в соревнованиях, рассказала эндокринолог Айя Сафи, передает корреспондент NUR.KZ.

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Всем известно, что бразильцы хорошо владеют мячом, они отличные футболисты. Связано ли это с их генетическим кодом и к какому виду спорта предрасположены наши спортсмены? По мнению Айи Сафи, генетический код действительно определяет наши способности.

«При этом процесс раскручивания ДНК зависит от образа жизни и климата. Казахстан и Бразилия отличаются климатическими условиями. Дело в том, что футбол – это летний вид спорта, у их спортсменов формируются определенные привычки. Поэтому успех бразильцев в футболе – это сочетание в первую очередь, климата и генетики. Наши же спортсмены сильны в боксе, тяжелой атлетике и борьбе», - говорит доктор.

По ее словам, в Казахстане есть генетический тест для взрослых и детей, который определил, что у жителей Казахстана в соотношении 80% на 20% преобладает склонность к силовым, коротким тренировкам, то есть, не там, где нужна выносливость. К этим тренировкам можно отнести кроссфит, борьбу и забеги на короткие дистанции. В этом, как правило, казахстанцы сильны, уверена она.

Айя Сафи. Фото: из личного архива

Что касается так называемого «кода чемпионов», обладатели которого – прирожденные спортсмены, то эндокринолог считает, что, действительно, есть череда генов, влияющих на выносливость и спортивный потенциал.

«Давайте вспомним яркий исторический пример того, как Чингисхан выбирал себе жену. Он следовал советам старших и останавливал свой выбор на женщинах, у которых крепкие ноги.

Так как он постоянно вел войны, ему нужна была выносливая спутница жизни, крепко стоящая на ногах и с потенциалом родить таких же крепких детей. Фактически, он выбирал себе генетически сильную женщину. Говоря о спорте, это не только влияние генов, но первоначально про труд и упорство человека», - говорит Айя Сафи.

А вот помешать в спорте может… отсутствие доступа к морю, а точнее, связанный с этим йододефицит. Из-за этого спортсменки-выходцы из приморских стран имеют определенные преимущества перед казахстанками.

«Казахстан - эндемичная территория по йоду. Наш климат сопряжен с отсутствием моря, поэтому этот фактор имеет большое влияние. Как врач, занимающийся гормональной терапией, я подтверждаю, что у нас много гипотиреоза, не только у женщин, но и мужчин и детей. Гипотиреоз – это снижение функций щитовидной железы, приводящее к ожирению и хронической усталости.

Когда люди с таким диагнозом занимаются спортом, у них часто бывает низкая эффективность. Однако в нынешних условиях легко преодолеть этот фактор. На сегодняшний день мы применяем эффективные дозировки йода в терапии и это меняет судьбы профессиональных спортсменов», - говорит врач.

Зато жители нашей страны имеют предрасположенность к другим видам спорта. А именно - казахстанская сборная традиционно сильна в боевых искусствах и тяжелой атлетике.

«Я уверена, что это наша генетическая особенность. Однако современная медицина на таком уровне, что врачи способны менять генетику, и спортивная медицина Казахстана идет к этому. То есть, вполне возможно отбирать детей на той стадии, когда мы можем повлиять на их физические показатели – рост, рост мышечной ткани.

Это приведет к тому, что можно будет взрастить сильную сборную по волейболу или футболу, к примеру. Подчеркну, что питание и медицина в Казахстане сравнялись с мировым уровнем. То есть, через применение БАДов - витаминов, минералов и антиоксидантов, мы можем дать то, чего не было в нашей климатической зоне 20 лет назад.

Нынешние врачи в силах компенсировать отсутствие моря. Гормональная терапия меняет не просто тело человека, а его выносливость, влияя на спортивные достижения. К примеру, тестостероны и гормоны роста меняют центральную нервную систему, нейрональные связи, что приводит к потрясающим результатам в спорте», - говорит эндокринолог.

Между тем, генетика и климат, уверена врач, не единственные важные факторы.

«Есть понятие мастерства, оно наращивается не только одним человеком, а передается из поколения в поколение. Прививание любви к спорту, здоровому образу жизни детям и взрослым даст плоды.

Усердные тренировки без химии и гормональной терапии приведут нас к положительным результатам. Лучший спорт – честный спорт, поэтому я придерживаюсь того, чтобы это сохранилось в мире», - заключила Айя Сафи.

Напомним, казахстанский дзюдоист Елдос Сметов выиграл финал Олимпиады-2024 и принес национальной сборной первое золото турнира в Париже. А казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев выиграл серебро Олимпиады-2024 и принес национальной команде шестую медаль турнира.