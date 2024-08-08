Тренер сборной по боксу прокомментировал выступление подопечных и извинился перед казахстанцами

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов после состоявшихся выступлений казахстанских боксеров на Олимпиаде в Париже принес свои извинения казахстанцам, передает NUR.KZ.

Казахстанская федерация бокса выложила в Youtube видеокомментарий главного тренера сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанова. Он высказался о выступлении своих подопечных на Олимпиаде.

"Один из сильнейших боксеров Хижняк (Александр Хижняк - прим. ред.) до этого встречался с нашими ребятами. На бой наши бойцы готовились два дня. Конечно, некоторые моменты были не такие, как мы ожидали. Но в целом поставленная задача была выполнена.

Нурбек (Нурбек Оралбай- прим. ред.) приложил все силы. Это оценили и другие тренеры.

Конечно, я понимаю, что сейчас чувствуют наши болельщики, которые следили за боем, которые ждали победы. Но мы не оправдали надежд, поэтому приносим свои извинения", - отметил Мырзагали Айтжанов.

Тренер считает, что в этот раз, несмотря на то, что боксеры приложили все свои силы, ребятам просто не хватило удачи.

Напомним, сегодня чемпион мира по боксу Нурбек Оралбай стал серебряным призером Олимпиады-2024 и принес сборной Казахстана седьмую медаль турнира. В финале весовой категории до 80 килограммов 24-летний спортсмен встретился с украинцем Александром Хижняком - серебряным призером Олимпиады-2020 и чемпионом мира.

Сразу после выступления казахстанца президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин поздравил боксера Оралбая с завоеванием "серебра" на Олимпиаде в Париже, отметив, что у него "все впереди".

До этого двукратная чемпионка мира по боксу казахстанка Назым Кызайбай уступила в полуфинале Олимпиады-2024 и стала бронзовым призером.

Сообщалось, что Головкин обратился к Кызайбай и казахстанцам после первой медали Олимпиады-2024 в боксе.