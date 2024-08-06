"Елдос, переезжай на мою улицу": казахстанцы шутят над поспешной укладкой асфальта у дома Сметова
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Ранее в Сети появилось видео, на котором рабочие спешно укладывают новый асфальт, предположительно, у дома олимпийского чемпиона Елдоса Сметова. Казахстанцы пошутили по этому поводу, передает NUR.KZ.
В Instagram-профиле kaskelenkz появилось видео, на котором рабочие укладывают новый асфальт, предположительно, у дома олимпийского чемпиона Елдоса Сметова. Многие казахстанцы выразили мнение, что на такой шаг власти пошли лишь потому, что дзюдоист выиграл золотую медаль.
Некоторые пользователи соцсети начали шутить по этому поводу:
- "Чтобы асфальт у твоего дома был уложен, отдай сына в спорт";
- "С сегодняшнего дня я начал тренироваться, потому что хочу, чтобы в моем ауле провели газ и свет";
- "У нас только так! Олимпиаду должен выиграть, чтобы асфальт возле дома положили";
- "А вдруг сейчас выяснится, что Елдос уже оттуда переехал";
- "Надо, чтобы и мои сыновья стали чемпионами, чтобы в родном ауле, наконец, построили детсад";
- "А на нашей улице никто из спортсменов не живет. Получается, и дороги никогда не будет?";
- "Елдос, переезжай на мою улицу", - пишут пользователи.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу акимата Жамбылской области, чтобы уточнить, действительно ли на кадрах дом, в котором проживает олимпийский чемпион.
Напомним, что 27 июля Елдос Сметов выиграл золото Олимпиады-2024 в Париже. В финале спортсмен одержал победу над французом Лукой Мхеидзе в весовой категории до 60 килограммов.
С победой его поздравил президент Касым-Жомарт Токаев, лично позвонив спортсмену, а также глава Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин.
Вчера утром дзюдоистов - в том числе Сметова и бронзового призера Гусмана Кыргызбаева - встретили рано утром в аэропорту Алматы члены их семей, поклонники, журналисты. Спортсмены поделились своими впечатлениями от Игр и поблагодарили всех, кто их поддерживал.
Также вчера в Таразе олимпийского чемпиона встретили у восточных ворот встретили аким Жамбылской области Ербол Карашукеев и сотни жителей. Сметов с флагом Казахстана прокатился на автомобиле по улицам города, приветствуя поклонников.
После этого на центральном стадионе города чемпиону торжественно вручили ключи от автомобиля и пятикомнатного пентхауса. Отблагодарили также его тренера Галымжана Жылгельдиева - последнему досталась двухкомнатная квартира и автомобиля Hyundai Santa Fe.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2145147-eldos-pereezzhay-na-moyu-ulicu-kazahstancy-posmeyalis-nad-pospeshnoy-ukladkoy-asfalta-u-doma-smetova/