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Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 6 августа

Опубликовано:

Казахстанская девушка-боксер Назым Кызайбай
Назым Кызайбай. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

В десятый день летних Олимпийских игр-2024 выступят 11 казахстанских спортсменов. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание стартов отечественных атлетов по времени Астаны.

13:30. Гребной спринт. Каноэ-двойки 500 м, квалификация (м)

Сергей Емельянов, Тимур Хайдаров.

13:50. Легкая атлетика. 110 м с/б, раунд 1 (м)

Давид Ефремов.

14:00. Гребной спринт. Каноэ-двойки 500 м, квалификация (ж)

Мария Бровкова, Руфина Искакова.

14:30. Гребной спринт. Байдарки-двойки 500 м, квалификация (м)

Бекарыс Раматулла, Сергей Токарницкий.

14:00. Греко-римская борьба. 1/8 финала (м)

Демеу Жадраев — Хаир Куэро (Колумбия). До 77 кг.

16:00. Спортивное скалолазание. Скорость, квалификация с посевом (м)

Амир Маймуратов.

00:14. Легкая атлетика. 3000 м с/п, финал (ж)

Нора Джеруто.

01:02. Бокс. Полуфинал (ж)

Назым Кызайбай — Ю Ву (Китай). До 50 кг.

Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:

13:00. Конный спорт. Личный конкур, финал

17:43. Парусный спорт. Швертбот, медальная гонка (ж)

18:00. Прыжки в воду. Вышка 10м, финал (ж)

18:43. Парусный спорт. Швертбот, медальная гонка (м)

20:30. Скейтбординг. Парк, финал (ж)

21:25. Греко-римская борьба. До 60, 68, 130 кг (м,ж)

22:55. Трековые велогонки. Командный спринт, финалы (м)

22:57. Легкая атлетика. Метание молота, финал (ж)

23:15. Легкая атлетика. Прыжки в длину, финал (м)

23:50. Легкая атлетика. 1500 м, финал (м)

00:30. Бокс. Полуфиналы, до 71 кг (м)

00:40. Легкая атлетика. 200м, финал (ж)

01:34. Бокс. Полуфиналы, до 66кг (ж)

02:06. Бокс. Финал, до 60 кг (ж).

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144914-olimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-6-avgusta/

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