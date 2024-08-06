Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 6 августа

В десятый день летних Олимпийских игр-2024 выступят 11 казахстанских спортсменов. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание стартов отечественных атлетов по времени Астаны.
13:30. Гребной спринт. Каноэ-двойки 500 м, квалификация (м)
Сергей Емельянов, Тимур Хайдаров.
13:50. Легкая атлетика. 110 м с/б, раунд 1 (м)
Давид Ефремов.
14:00. Гребной спринт. Каноэ-двойки 500 м, квалификация (ж)
Мария Бровкова, Руфина Искакова.
14:30. Гребной спринт. Байдарки-двойки 500 м, квалификация (м)
Бекарыс Раматулла, Сергей Токарницкий.
14:00. Греко-римская борьба. 1/8 финала (м)
Демеу Жадраев — Хаир Куэро (Колумбия). До 77 кг.
16:00. Спортивное скалолазание. Скорость, квалификация с посевом (м)
Амир Маймуратов.
00:14. Легкая атлетика. 3000 м с/п, финал (ж)
Нора Джеруто.
01:02. Бокс. Полуфинал (ж)
Назым Кызайбай — Ю Ву (Китай). До 50 кг.
Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:
13:00. Конный спорт. Личный конкур, финал
17:43. Парусный спорт. Швертбот, медальная гонка (ж)
18:00. Прыжки в воду. Вышка 10м, финал (ж)
18:43. Парусный спорт. Швертбот, медальная гонка (м)
20:30. Скейтбординг. Парк, финал (ж)
21:25. Греко-римская борьба. До 60, 68, 130 кг (м,ж)
22:55. Трековые велогонки. Командный спринт, финалы (м)
22:57. Легкая атлетика. Метание молота, финал (ж)
23:15. Легкая атлетика. Прыжки в длину, финал (м)
23:50. Легкая атлетика. 1500 м, финал (м)
00:30. Бокс. Полуфиналы, до 71 кг (м)
00:40. Легкая атлетика. 200м, финал (ж)
01:34. Бокс. Полуфиналы, до 66кг (ж)
02:06. Бокс. Финал, до 60 кг (ж).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144914-olimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-6-avgusta/