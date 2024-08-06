Казахстанские каноисты Емельянов и Хайдаров попали в четвертьфинал Олимпиады-2024

Казахстанский дуэт Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров выступил на предварительном этапе Олимпиады-2024 в турнире каноэ-двоек на дистанции 500 метров, передает корреспондент NUR.KZ.

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На этой стадии прошло два заезда. Две сильнейшие пары из каждого напрямую попадали в полуфинал, остальные проходили в четвертьфинал.

Емельянов и Хайдаров преодолели дистанцию за 1 минуту 45,94 секунды и финишировали пятыми из шести участников своего заезда. Таким образом, казахстанцы далее выступят в четвертьфинале.

Для обоих спортсменов Олимпиада-2024 — вторая в карьере. Хайдаров выступал в Рио-2016, где не поднимался выше 14-го места, а Емельянов соревновался в Токио-2020, где его лучшим результатом стала 12-я позиция.

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