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Финансирование футбольных клубов пересмотрят в Казахстане

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Футбольный мяч
Футбольное поле. Иллюстративное фото: SasinT Gallery / Getty Images

Глава Министерства туризма и спорта на брифинге кабмина рассказал о планах по пересмотру механизмов финансирования футбольных клубов страны, передает корреспондент NUR.KZ.

У Ербола Мырзабосынова спросили, изменится ли лимит финансирования казахстанских футбольных клубов.

"Вопрос мониторим. Вы знаете, что сменилось руководство федерации футбола. Сейчас перед ними поставлена задача проанализировать (этот вопрос - прим. ред.). В рамках нового законодательства будут изменения в лимитах. Но это будет уже одинаковый, так скажем, лимит для всех клубов. Но акцентироваться будем на детском спорте - детском футболе", - ответил министр туризма и спорта.

Журналисты поинтересовались, о каких суммах идет речь, напомнив, что сейчас лимит составляет 1,2 трлн тенге.

Однако Ербол Мырзабосынов не стал отвечать на этот вопрос. Единственное, что он отметил - будет предусмотрена ответственность за превышение лимитов.

"Однозначно, если выйдет закон, будут привлечены (за превышение лимитов будут отвечать руководители футбольных клубов - прим. ред.)", - пояснил глава Министерства туризма и спорта.

Напомним, в конце августа прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с призерами Олимпиады-2024 высказался о том, что, несмотря на увеличение финансирования спорта, должных результатов стране это пока не приносит. Позже глава государства освободил от должности министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева, ему на замену пришел Ербол Мырзабосынов, перед которым президент Казахстана поставил ряд задач.

В конце октября после критики Токаева было решено, что руководителей региональных управлений спорта будет назначать спецкомиссия от Министерства туризма и спорта во главе с министром Ерболом Мырзабосыновым.

После - также сменился глава Комитета по делам спорта и физической культуры ведомства. Им стал Руслан Есеналин.

Недавно глава Министерства туризма и спорта объяснил, с чем связана массовая смена руководителей управлений спорта в регионах Казахстана.

Также прошлой осенью стало известно, что в Казахстане перестанут финансировать из бюджета 120 видов спорта.

Ранее в Министерстве туризма и спорта также сообщили, что разработан законопроект, который предусматривает установление запрета на финансирование из государственного и квазигосударственного бюджетов спортсменов, не являющихся гражданами Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2211558-finansirovanie-futbolnyh-klubov-peresmotryat-v-kazahstane/

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