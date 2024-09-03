Токаев принял нового министра туризма и спорта
Опубликовано:
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял назначенного накануне министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поставил перед вновь назначенным министром ряд задач по развитию массового и детско-юношеского спорта, формированию единой вертикали управления на всех уровнях спортивной отрасли, усилению тренерского состава, обеспечению научного подхода к спорту.
Президент подчеркнул, что ожидает от министра качественного исполнения поручений, данных на cовещании по развитию туризма в июне этого года.
Напомним, накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил нового главу министерства туризма и спорта - им стал Ербол Мырзабосынов. Ранее он был председателем комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.
Сегодня на заседании правительства новый министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов принес присягу народу Казахстана.
Отметим, что Ермек Маржикпаев на днях был освобожден от должности министра туризма и спорта Казахстана. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев. Маржикпаев был назначен министром в сентябре прошлого года.
После отставки он высказался об уходе с поста министра.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2156562-tokaev-prinyal-novogo-ministra-turizma-i-sporta/