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Токаев принял нового министра туризма и спорта

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Ербол Мырзабосынов
Касым-Жомарт Токаев и Ербол Мырзабосынов. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял назначенного накануне министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед вновь назначенным министром ряд задач по развитию массового и детско-юношеского спорта, формированию единой вертикали управления на всех уровнях спортивной отрасли, усилению тренерского состава, обеспечению научного подхода к спорту.

Президент подчеркнул, что ожидает от министра качественного исполнения поручений, данных на cовещании по развитию туризма в июне этого года.

Напомним, накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил нового главу министерства туризма и спорта - им стал Ербол Мырзабосынов. Ранее он был председателем комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Сегодня на заседании правительства новый министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов принес присягу народу Казахстана.

Отметим, что Ермек Маржикпаев на днях был освобожден от должности министра туризма и спорта Казахстана. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев. Маржикпаев был назначен министром в сентябре прошлого года.

После отставки он высказался об уходе с поста министра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2156562-tokaev-prinyal-novogo-ministra-turizma-i-sporta/

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