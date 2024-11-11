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Главу одного из комитетов выбрали в Минтуризма и спорта

Опубликовано:

Руслан Есеналин
Руслан Есеналин. Фото: t.me/ukimet_points

Руслан Есеналин возглавил Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Приказом министра туризма и спорта РК Есеналин Руслан Бахыттыулы назначен на должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта", - сообщается в Telegram-канале правительства.

Руслан Есеналин родился в 1976 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Институт государственной службы Казахской государственной юридической академии, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В разные годы работал тренером-преподавателем по боксу и кикбоксингу ДЮСШ СКО. Также являлся государственным тренером РК по кикбоксингу Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва СКО.

С 2008 по 2012 год был заместителем начальника управления физической культуры и спорта СКО.

С 2012 по 2020 год трудился руководителем управления физической культуры и спорта акимата СКО.

С 2020 по 2024 год занимал должность директора хоккейного клуба "Құлагер".

С июня 2024 года был заместителем директора Республиканского государственного казенного предприятия "Центр олимпийской подготовки "Астана".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2185977-glavu-odnogo-iz-komitetov-vybrali-v-minturizma-i-sporta/

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