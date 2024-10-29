После критики Токаева изменилась схема назначений руководителей в сфере спорта

После критики Токаева руководителей региональных управлений спорта будет назначать спецкомиссия от Министерства туризма и спорта, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте Министерства туризма и спорта РК, в рамках исполнения поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева полномочия по назначению руководителей региональных управлений спорта переданы от местных исполнительных органов Министерству туризма и спорта.

С этой целью при министерстве была образована специальная комиссия, возглавляемая министром Ерболом Мырзабосыновым.

"На встрече с призерами XXXIII летних Олимпийских игр президент Токаев выразил критику по поводу того, что регионы самостоятельно принимают решения о приоритетных для развития видах спорта. В связи с этим глава государства поручил правительству восстановить вертикаль управления в спортивной сфере. Основной задачей комиссии является четкое и справедливое распределение ответственности и полномочий между управлениями", - отмечается в публикации.

Кандидаты на должности руководителей областных управлений спорта будут оцениваться по ряду критериев, включая их опыт в сфере, планы по развитию спорта в регионах, а также владение основами спортивной науки и спортивного менеджмента.

Выдвижение кандидатов могут осуществлять как местные исполнительные органы и министерство, так и сами граждане. На данный момент состоялось заседание комиссии по назначению новых руководителей управлений спорта Павлодарской, Карагандинской и Туркестанской областей.

Напомним, в конце августа Токаев на встрече с призерами Олимпиады-2024 высказался о том, что несмотря на увеличение финансирования спорта, должных результатов стране это пока не приносит.

"Судя по текущей ситуации, спортивные функционеры занимаются не развитием спорта, а освоением многомиллиардных бюджетов, не ориентируясь на конечный результат", - сказал президент.

Правительству было поручено взять ситуацию на контроль и восстановить вертикаль управления на всех уровнях спортивной отрасли.

Добавим, также в конце августа Токаев освободил Ермека Маржикпаева от должности министра туризма и спорта.

2 сентября глава государства назначил нового главу министерства туризма и спорта - им стал Ербол Мырзабосынов. 3 сентября Токаев поставил перед вновь назначенным министром ряд задач по развитию массового и детско-юношеского спорта, формированию единой вертикали управления на всех уровнях спортивной отрасли, усилению тренерского состава, обеспечению научного подхода к спорту.