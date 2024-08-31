Токаев освободил Ермека Маржикпаева от должности министра туризма и спорта

Ермек Маржикпаев покинул должность министра туризма и спорта Казахстана. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Маржикпаев Ермек Боранбаевич освобожден от должности министра туризма и спорта Республики Казахстан", - сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Напомним, что 27 августа во время встречи с призерами Олимпиады в Париже президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние пять лет расходы на спорт высших достижений выросли в два раза, но адекватной отдачи нет.

Позже Маржикпаев высказался о выступлениях казахстанских боксеров на Олимпийских играх, а также о несостоявшемся участии теннисистов. Наряду с этим он высказался о спортсменах из других стран, выступающих за Казахстан, и поручил усилить работу с молодыми талантами из регионов.

Напомним, что Ермек Боранбаевич был назначен министром туризма и спорта в сентябре прошлого года.

На официальном сайте ведомства говорится, что он родился в 1969 году. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С. Сейфуллина (учитель истории), Университет "Туран" (юрист), Кокшетауский университет (бакалавр финансов).

Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем физкультуры, тренером по боксу в школе №29 в Астане.

С 1992 по 1993 год - учитель истории СШ № 7 поселка Боровое Щучинского района Акмолинской области.

В 1993-1994 годы - директор МЧП "Шонай".

В 1994-2008 годы - директор ТОО "Береке-Бурабай".

С 2008 по 2012 год - аким Аршалынского района Акмолинской области.

В 2012-2013 годы - аким Зерендинского района Акмолинской области.

С 2013 по 2014 год - заместитель акима Акмолинской области.

С 2014 по 2015 год - Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан.

В 2015-2019 годы - аким Кокшетау.

С 2019 по 2023 год - аким Акмолинской области.