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Готовящийся запрет на финансирование легионеров в Казахстане разъяснил депутат

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Футбольный мяч. Иллюстративное фото
Футбольный мяч. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат Асхат Аймагамбетов разъяснил, почему в Казахстане хотят ввести запрет на финансирование иностранных игроков в командах страны за счет бюджетных средств, передает корреспондент NUR.KZ.

"Парламентом рассматривается законопроект о спорте и физической культуре, там есть несколько норм, среди них есть инициированная депутатами поправка о запрете финансирования деятельность легионеров за счет бюджетных средств.

Условно, какой-то частный спонсор - мы не можем ему запретить, он может на свои деньги легионера финансировать, приглашать. В его компании он может играть, мы не может лезть в вопрос частной собственности. Но когда речь идет о бюджетных средствах - мы говорим, что за счет бюджетных средств легионерам мы не должны платить зарплату", - сообщил Аймагамбетов.

Вторая предлагаемая норма - определить приоритеты финансирования в видах спорта.

"В Минспорта говорят, что у нас финансируется порядка 180 направлений спорта… мы фактически деньги размазываем всем сестрам по серьгам… тогда как большинство развитых стран концентрируется на определенных самых важных для них направлениях - там, где есть инфраструктура, школы, возможности.

И поэтому даем норму о приоритетах финансирования спорта как раз за счет бюджета. И должен быть KPI - не просто финансировать, но и смотреть, какой результат. Спонсоры могут финансировать любые виды спорта - это пожалуйста", - добавил депутат.

Еще одной нормой, по его словам, станет увеличение финансирования на развитие массового спорта в Казахстане.

Отметим, ранее в Министерстве туризма и спорта сообщили, что разработан законопроект, который предусматривает установление запрета на финансирование из государственного и квазигосударственного бюджетов спортсменов, не являющихся гражданами Казахстана.

Напомним, еще в прошлом году депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев возмущался суммами, которые выделяются на содержание легионеров в казахстанском спорте. Он сообщал, что 770 млн долларов выделяется на спорт высших достижений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2162863-gotovyashchiysya-zapret-na-finansirovanie-legionerov-v-kazahstane-razyasnil-deputat/

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