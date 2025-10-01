Андрей Аршавин высказался о поражении "Кайрата" от мадридского "Реала" в Лиге чемпионов

Бывший футболист алматинского "Кайрата" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал матч Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Реала", передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

30 сентября, футболисты казахстанского "Кайрата" потерпели домашнее поражение от испанского "Реала" в матче Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26.

Итоги матча подвел известный российский футболист, выступавший за санкт-петербургский "Зенит", лондонский "Арсенал" и алматинский "Кайрат".

"Кайрат" старался, молодцы! Но, мне кажется, то, что предполагалось перед встречей, всё-таки свершилось. Начало было за "Кайратом", а потом «Реал» освоился, прибрал мячик к своим ногам, рукам и реализовал свой класс по мере того, как игроки "Кайрата" уставали.

Вот такое резюме, но праздник всё равно удался. Я думаю, что болельщики не пожалели, что пришли на стадион", — заявил Аршавин.

Напомним, это был первый домашний матч для казахстанской команды в рамках общего или группового этапа Лиги чемпионов в истории.

Мы также писали, что что происходило в Алматы после матча "Кайрат" - "Реал Мадрид". Болельщики покинули стадион в хорошем настроении - размахивали флагами, пели песни, радовались этому историческому для казахстанского футбола событию.

Добавим, итоги игры между "Кайратом" и "Реалом" подвел главный тренер мадридцев Хаби Алонсо. Также испанский специалист признался, что хотел бы провести больше времени в Алматы.

После главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции подвел итоги матча с мадридским "Реалом".

Также "Кайрат" узнал место в ЛЧ после проигрыша "Реалу".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.