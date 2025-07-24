Иран потребовал от ФИФА дисквалифицировать Израиль

Глава Иранской футбольной ассоциации Мехди Тадж обвинил Израиль в атаках на иранские спортивные объекты и потребовал исключить страну из всех соревнований, передает NUR.KZ со ссылкой на Ynet.

Как сообщает издание, Тадж направил официальное письмо в ФИФА письмо с требованием исключить Израиль из организации, ссылаясь на обвинения в "убийстве иранских спортсменов".

В своем обращении Тадж заявил, что во время недавней военной операции Израиль атаковал штаб-квартиру Иранской футбольной ассоциации и тренировочный лагерь национальной сборной, в результате чего погиб спортивный арбитр и пострадали 30 футболистов.

Представитель Ирана также обвинил Израиль в "систематическом нарушении всех возможных законов, убийстве наших командиров, детей и спортсменов, бомбардировках жилых кварталов и мест проживания мирных жителей".

Раскритиковал глава иранской ассоциации и США, поставив под сомнение способность страны провести предстоящий чемпионат мира по футболу.

"Учитывая враждебный подход США к Ирану, сложно быть оптимистом относительно их поведения во время чемпионата мира по футболу 2026 года. Они непредсказуемы, и вполне возможно, что они не пустят наших членов сборной в страну", — считает Тадж.

Между тем израильские СМИ, ссылаясь на независимое персидскоязычное издание IranWire, сообщают, что Олимпийский комитет Ирана дал указание спортивным федерациям объявлять погибших в результате израильских ударов "спортсменами" из-за "международной значимости и пропагандистской ценности профессиональных спортсменов, погибших в военных конфликтах".

Напомним, в конце июня Израиль и Иран обменялись серией ракетных ударов, атаковав города и ядерные объекты друг друга.

Позже к конфликту присоединились США, которые нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Тогда в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

Спустя несколько дней президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем.

Еще через несколько дней верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи впервые за долгое время обратился к народу и поздравил жителей страны с победой над Израилем и США.

Трамп на слова иранского лидера о победе над США заявил, что спас Хаменеи от" позорной смерти".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.