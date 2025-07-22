Иран назвал условие обсуждения с США ядерной сделки

В Иране заявили, что в будущем возможны переговоры с США по ядерной программе, но только на основе принципа равноправия, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, в будущем Тегеран допускает возможность проведения прямых переговоров с США по иранской ядерной программе. Но есть одно условие - если Вашингтон будет готов вести их на основе принципа равноправия. Об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи, отвечая на вопрос журналиста телеканала Fox News, возможны ли когда-нибудь прямые контакты между странами.

"В данный момент нет, но, возможно, в будущем. Все зависит от того, готовы ли США взаимодействовать с Ираном на равных, на основе взаимного уважения, на основе общих интересов", - сказал Арагчи.

По его словам, неготовность к прямым переговорам связана с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который "не был успешным".

Иран и США с апреля провели пять раундов непрямых переговоров о новой ядерной сделке при посредничестве Омана. Шестой раунд был назначен на 15 июня, однако в ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, объяснив это приближением Тегерана к созданию ядерной бомбы. Иран объявил ответную операцию.

Позже к конфликту присоединились США, которые нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Тогда в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

Спустя несколько дней президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем.

Недавно верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран способен нанести США и другим странам "еще более сильный удар, чем ранее".

А Дональд Трамп заявил, что новые ядерные объекты Ирана в случае их строительства на территории республики будут уничтожены.

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