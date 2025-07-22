Израиль ответил на призыв 27 стран прекратить войну в Газе

В Израиле считают, что призыв к немедленному прекращению военных действий в секторе Газа подрывает переговорный процесс, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Призыв более двух десятков стран к немедленному прекращению военных действий в секторе Газа и возобновлению полноценных поставок гуманитарной помощи является «несправедливым и вредным», а также подрывает переговорный процесс, написал в своем телеграм-канале советник премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман.

Ранее главы МИД 27 стран и комиссар Европейского союза по вопросам равенства, готовности и управления кризисами Хаджа Лахбиб призвали Израиль прекратить войну в секторе Газа и разрешить доставку туда гуманитарной помощи. Подпись под документом поставили главы 24 внешнеполитических ведомств, в частности, Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады и других стран.

«Мы с уважением относимся к международным усилиям, направленным на прекращение войны и освобождение заложников, но должны прямо сказать: совместное заявление группы стран — это не помощь, а заблуждение, которое подает ХАМАСу неверный и опасный сигнал», — написал Гендельман.

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