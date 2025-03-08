Муса Абраим, спасший девушку в аэропорту Алматы, стал послом мира Всемирного боксерского совета (WBC) - об этом заявил глава организации Маурисио Сулейман, передает NUR.KZ.

Промоутер Алихан Жарылгапов на своей странице в Instagram разместил фрагмент разговора с Сулейманом.

"Президент WBC Маурисио Сулейман лично обратился к нему и официально назвал его послом WBC за мир. Заслуженное признание для человека, воплощающего в себе мужество, честь и человечность", - говорится в публикации.

Также сам глава WBC опубликовал у себя на странице ролик, на кадрах которого Муса Абраим обезвредил нападавшего.

"У меня был отличный разговор с героем из Казахстана Мусой Абраимовым, 53-летним бывшим боксером, который будет удостоен награды "самый храбрый человек на земле". Наш представитель Алихан встретился с ним, чтобы вручить ему браслет чемпиона", - написал Сулейман.

Вчера в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Через несколько минут он был обезоружен.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Также появились кадры, на которых мужчина угрожает все взорвать и требует убрать оружие.

По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС. Также стало известно, что нож был кухонным.

Мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.

Между тем в полиции сообщили, что по данному факту дело завели по статье "Хулиганство с применением холодного оружия".

О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который обезвредил мужчину.

Также в пресс-службе аэропорта Алматы рассказали, что девушке, которой сегодня угрожали ножом, предоставлен психолог и будет оказана вся необходимая дальнейшая помощь.

Сегодня аким Алматы Ерболат Досаев по поручению главы государства вручил медаль "Ерлігі үшін" Абдраиму Мусе Сайранбайулы за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации.