Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стало известно, по какой статье завели дело на мужчину, угрожавшего сотруднице аэропорта ножом

Опубликовано:

Наручники
Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

Стало известно, по какой статье Уголовного кодекса завели дело на мужчину, угрожавшего ножом сотруднице аэропорта Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил начальник линейного отдела полиции в Международном аэропорту Алматы Руслан Козыбаков, в настоящее время мужчина задержан.

"Он задержан с участием службы авиационной безопасности и провожающего. Он доставлен в комнату полиции, в настоящее время начато досудебное расследование. Гражданин водворен в ИВС, ведется досудебное расследование. Иная информация, согласно статье 201 УК РК, не подлежит разглашению", - рассказал Козыбаков.

Он отметил, что создан алгоритм действий на такие случаи, по которому отработан этот факт.

"Он был задержан и обезврежен. Сразу же САБ вызывает сотрудников полиции, после чего мы отрабатываем алгоритм", - сообщил начальник ЛОП.

Он добавил, что информация о том, что смогли задержать мужчину лишь через 7 минут после нападения, неверна, однако не назвал точное время.

Кроме того, Козыбаков сообщил, что на мужчину заведено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РК - Хулиганство с применением холодного оружия.

Напомним, сегодня сообщалось, что в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ножом. Через 7 минут мужчина был обезоружен сотрудниками полиции.

Позднее появилось видео задержания нарушителя.

По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС. Также стало известно, что нож был кухонным.

К слову, мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226392-stalo-izvestno-po-kakoy-state-zaveli-delo-na-muzhchinu-ugrozhavshego-sotrudnice-aeroporta-nozhom/