Стало известно, по какой статье завели дело на мужчину, угрожавшего сотруднице аэропорта ножом
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Стало известно, по какой статье Уголовного кодекса завели дело на мужчину, угрожавшего ножом сотруднице аэропорта Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщил начальник линейного отдела полиции в Международном аэропорту Алматы Руслан Козыбаков, в настоящее время мужчина задержан.
"Он задержан с участием службы авиационной безопасности и провожающего. Он доставлен в комнату полиции, в настоящее время начато досудебное расследование. Гражданин водворен в ИВС, ведется досудебное расследование. Иная информация, согласно статье 201 УК РК, не подлежит разглашению", - рассказал Козыбаков.
Он отметил, что создан алгоритм действий на такие случаи, по которому отработан этот факт.
"Он был задержан и обезврежен. Сразу же САБ вызывает сотрудников полиции, после чего мы отрабатываем алгоритм", - сообщил начальник ЛОП.
Он добавил, что информация о том, что смогли задержать мужчину лишь через 7 минут после нападения, неверна, однако не назвал точное время.
Кроме того, Козыбаков сообщил, что на мужчину заведено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РК - Хулиганство с применением холодного оружия.
Напомним, сегодня сообщалось, что в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ножом. Через 7 минут мужчина был обезоружен сотрудниками полиции.
Позднее появилось видео задержания нарушителя.
По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС. Также стало известно, что нож был кухонным.
К слову, мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226392-stalo-izvestno-po-kakoy-state-zaveli-delo-na-muzhchinu-ugrozhavshego-sotrudnice-aeroporta-nozhom/