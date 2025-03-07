Какую помощь окажет аэропорт сотруднице, которой мужчина угрожал ножом в Алматы

В пресс-службе Международного аэропорта Алматы рассказали, какая помощь будет оказана девушке, которой сегодня мужчина угрожал ножом, передает корреспондент NUR.KZ.

"Касательно сотрудницы аэропорта, пострадавшей в данном инциденте - Международный аэропорт Алматы предоставил ей психолога и окажет всю необходимую дальнейшую помощь", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, сегодня в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Через несколько минут он был обезоружен.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Также появились кадры, на которых мужчина угрожает все взорвать и требует убрать оружие.

По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС. Также стало известно, что нож был кухонным.

К слову, мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.

Между тем в полиции сообщили, что по данному факту дело завели по статье "Хулиганство с применением холодного оружия".

О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который обезвредил мужчину.