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Усилить поиск талантливых спортсменов в регионах Казахстана поручил министр

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Дети играют в баскетбол
Баскетбол. Иллюстративное фото: pexels.com

Министр спорта Ермек Маржикпаев раскритиковал подготовку казахстанских спортсменов к международным соревнованиям. Он поручил усилить подготовку молодых атлетов в регионах, передает телеканал КТК.

"Надо выходить в народ и с людьми надо работать. Детская юношеская школа, наши юноши, наши юниоры - ну вот это все остается у нас пока без какого-то контроля. Ну, я уже не говорю о той коррупции, которая… бытовая коррупция мы ее называем. Там все на разводах, все везде там у нас, к сожалению", - говорит Маржикпаев.

Он заметил, что раньше школа бокса Казахстана славилась своими успехами, но сейчас даже на соревнования внутри страны приходит все меньше спортсменов.

В связи с этим министр поручил усилить работу по поиску новых талантов в регионах страны и возродить республиканские турниры, которые были раньше.

Высказался глава Минспорта и о легионерах. Он отметил, что в некоторых дисциплинах за Казахстан выступают не те, кто родился и вырос в Казахстане, а спортсмены приглашенные из других стран. Выделил он отечественную спортсменку из Кении Нору Джеруто.

"Ставку сделали: Нора, Нора. Но мы же видели, как она квалификацию сделала. Там из пятнадцати пятеро, и она пятая еле забежала, помните? Доли секунды там, там тоже сомнения были очень серьезные", - выразился он.

Источник: КТК

Ранее сегодня Маржикпаев рассказал о результатах, которые ожидали от наших спортсменов на Олимпиаде в Париже. А вчера президент Касым-Жомарт Токаев высказался в пользу отказа от практики натурализации иностранных спортсменов.

Напомним, что ХХХІІІ летние Олимпийские игры прошли в Париже с 24 июля по 11 августа. По итогам Казахстан занял 43-е место в общекомандном зачете. Отечественные атлеты вернулись на родину с 1 золотой, 3 серебряными, 3 бронзовыми медалями.

Обладателем золотой медали стал дзюдоист Елдос Сметов, выступавший в весовой категории до 60 килограммов.

"Серебро" или второе место взяли гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (77 кг) и боксер Нурбек Оралбай (80 кг).

"Бронзу" стране принесли стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле (смешанные командные соревнования по пулевой стрельбе), дзюдоист Гусман Кыргызбаев (66 кг) и боксерша Назым Кызайбай (50 кг).

На Олимпиаде в Париже 78 атлетов сборной Казахстана соревновались в 25 видах спорта. Из них 54 спортсмена впервые приняли участие в Олимпиаде. При этом всего призерами Олимпийских игр стали представители из 91 страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2154627-usilit-poisk-talantlivyh-sportsmenov-v-regionah-kazahstana-poruchil-ministr/

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