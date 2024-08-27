Токаев призвал отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал отказаться от распространенной практики натурализации иностранных спортсменов в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Сегодня глава государства встретился с призерами летних Олимпийских игр в Париже и тренерами в Акорде. Во время своей речи Токаев высказался в пользу отказа от практики натурализации иностранных спортсменов.

"Ведь любой легионер, как правило, лишает места в национальной сборной наших молодых и перспективных атлетов. При этом целесообразно рассмотреть возможность привлечения сильных иностранных тренеров в те виды спорта, в которых у нас сейчас есть проблемы. Спортсмены-легионеры не могут обеспечить долгосрочный успех, здесь важен профессиональный тренерский подход", - говорит Токаев.

Между тем, по его словам, следует создать максимально благоприятные условия для привлечения высококвалифицированных специалистов в сферу спорта.

"К сожалению, многие талантливые тренеры не находят поддержки на родине и уезжают за границу. Они отправляются туда и воспитывают молодых спортсменов, готовят национальные сборные команды других стран к мировым соревнованиям. Например, на недавних Олимпийских играх национальная сборная Туниса по тхэквондо под руководством казахского тренера Есбола Султанова завоевала две медали, одна из которых – золотая. Следует принять меры по оказанию всесторонней поддержки тренерам, особенно важно повысить их социальный и профессиональный статус. Одним словом, нам нужно создать сильную тренерскую школу", - подчеркнул президент.

Напомним, что ХХХІІІ летние Олимпийские игры прошли в Париже с 24 июля по 11 августа. По итогам Казахстан занял 43-е место в общекомандном зачете. Отечественные атлеты вернулись на родину с 1 золотой, 3 серебряными, 3 бронзовыми медалями.

Обладателем золотой медали стал дзюдоист Елдос Сметов, выступавший в весовой категории до 60 килограммов.

"Серебро" или второе место взяли гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (77 кг) и боксер Нурбек Оралбай (80 кг).

"Бронзу" стране принесли стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле (смешанные командные соревнования по пулевой стрельбе), дзюдоист Гусман Кыргызбаев (66 кг) и боксерша Назым Кызайбай (50 кг).

На Олимпиаде в Париже 78 атлетов сборной Казахстана соревновались в 25 видах спорта. Из них 54 спортсмена впервые приняли участие в Олимпиаде. При этом всего призерами Олимпийских игр стали представители из 91 страны.

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